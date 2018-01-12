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12 января, источник: Вести.Ru

Создана нейросеть, которая верстает сайты по скриншоту

У веб-разработчиков появился новый инструмент. Создатели американского стартапа FloyHub создали нейросесть, которая может создать дизайн сайта по одному лишь скриншоту. Все, что нужно сделать — это загрузить на сайт проекта рисунок в формате «jpeg».

В основе работы сервиса лежит алгоритм-верстальщик pix2code. Программа принимает на вход скриншоты, конверитируя элементы картинки в html- и css-коды, которые используются в создании сайтов.

Перед запуском сервиса создатели FloyHub загрузили в нейросеть большую базу скриншотов, присвоив элементам интерфейса вебсайта html-теги. Посмототреть, как работает механизм создания сайтов по скриншоту, можно на портале Emilwalner.

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