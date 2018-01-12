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12 января, источник: Sputnik

Глава Узбекистана поздравил военнослужащих с днем защитника Родины

Шавкат Мирзиёев назвал повышение боеготовности вооруженных сил главной задачей государства во время поздравления по случаю 26-летия образования ВС.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Открытость внешней политики Узбекистана и конструктивные отношения с соседними странами являются важным принципом реформирования вооруженных сил страны, заявил в пятницу президент Шавкат Мирзиеев в своем поздравлении по случаю 26-летия образования ВС республики и Дня защитников родины.

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День защитников родины отмечается в Узбекистане 14 января.

«Прежде всего, на основе принципов гибкости и открытости нашей внешней политики, развития дружественных и конструктивных отношений с соседними государствами, приоритетности сохранения суверенитета и независимости родины была качественно обновлена и принята оборонная доктрина Республики Узбекистан», — передает РИА Новости.

Мирзиеев отметил, что в 2017 году были приняты конкретные решения по многим актуальным вопросам в области военного строительства и организовано их практическое воплощение в жизнь. В частности, были созданы Национальная гвардия и Государственный комитет по оборонной промышленности, кардинально пересмотрены структура и задачи военных округов, усовершенствована система управления войсками, сделаны важные шаги по поэтапному оснащению войск современным вооружением и техникой. Также в каждом регионе образованы военно-административные секторы, непосредственное руководство которыми возложено на руководителей местных органов.

Президент заявил, что возрастающие угрозы международного терроризма и экстремизма, не прекращающиеся вооруженные конфликты, нестабильная обстановка в отдельных регионах мира создают новые вызовы на пути развития Узбекистана.

«И это требует от нас адекватного реагирования. Дальнейшее развитие, повышение боеготовности и боеспособности вооруженных сил, укрепление обороноспособности страны как одна из важнейших задач государства будет и впредь постоянно находиться в центре нашего внимания», — добавил Мирзиеев.

Ранее Мирзиеев подписал закон «Об оборонной доктрине Республики Узбекистан», который был принят парламентом в конце декабря. Обновленная доктрина по-прежнему не предусматривает участия армии Узбекистана в военных действиях и операциях за пределами страны, а также размещения на своей территории иностранных военных баз и объектов. Узбекистан также не вступает в военно-политические блоки. Новый документ предусматривает меры по переоснащению войск современными видами вооружения и военной техники, создание собственного оборонно-промышленного комплекса.

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