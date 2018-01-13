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00:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Гродненчанку осудили за пропаганду фашизма и насилия в интернете

Она увлекалась идеями неофашизма и не скрывала этого.

Девушка разместила на своей странице в соцсети видео со сценами насилия и издевательств в отношении лиц кавказской национальности, а также пропагандой идей фашизма.

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Как пишет газета «Перспектива», по данным видеороликам была проведена психолого-лингвистическая экспертиза. Установлено, что они содержат признаки возбуждения расовой, национальной, религиозной вражды и розни, пропаганды насильственных действий в отношении лиц неславянской национальности. Это стало поводом для проведения проверки и возбуждения уголовного дела по ч.1 ст. 130 УК Республики Беларусь.

В ходе предварительного расследования и судебного следствия она свою вину признала в полном объеме, чистосердечно раскаялась, пояснив, что пересмотрела свои жизненные взгляды, в настоящий момент занимается воспитанием малолетнего ребенка и осуждает идеи фашизма.

Суд признал женщину виновной и назначил ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 3 года 6 месяцев. Приговор вступил в силу.

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