Гродненчанку осудили за пропаганду фашизма и насилия в интернете
Она увлекалась идеями неофашизма и не скрывала этого.
Она увлекалась идеями неофашизма и не скрывала этого.
Девушка разместила на своей странице в соцсети видео со сценами насилия и издевательств в отношении лиц кавказской национальности, а также пропагандой идей фашизма.
Как пишет газета «Перспектива», по данным видеороликам была проведена
В ходе предварительного расследования и судебного следствия она свою вину признала в полном объеме, чистосердечно раскаялась, пояснив, что пересмотрела свои жизненные взгляды, в настоящий момент занимается воспитанием малолетнего ребенка и осуждает идеи фашизма.
Суд признал женщину виновной и назначил ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 3 года 6 месяцев. Приговор вступил в силу.