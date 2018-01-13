Гродненчанку осудили за пропаганду фашизма и насилия в интернете

Девушка разместила на своей странице в соцсети видео со сценами насилия и издевательств в отношении лиц кавказской национальности, а также пропагандой идей фашизма.

Как пишет газета «Перспектива», по данным видеороликам была проведена психолого-лингвистическая экспертиза. Установлено, что они содержат признаки возбуждения расовой, национальной, религиозной вражды и розни, пропаганды насильственных действий в отношении лиц неславянской национальности. Это стало поводом для проведения проверки и возбуждения уголовного дела по ч.1 ст. 130 УК Республики Беларусь.

В ходе предварительного расследования и судебного следствия она свою вину признала в полном объеме, чистосердечно раскаялась, пояснив, что пересмотрела свои жизненные взгляды, в настоящий момент занимается воспитанием малолетнего ребенка и осуждает идеи фашизма.