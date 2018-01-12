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12 января, источник: Podrobno.uz

В Петербурге задержали узбекистанца, обвиняемого в разглашении гостайны

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Санкт-Петербурге задержан уроженец Узбекистана, разыскиваемый за разглашение секретов родины, сообщает «Фонтанка».

Источник: Podrobno.uz

По данным издания, 11 января сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение 36-летнего гражданина Узбекистана, который находится в межгосударственном розыске. На родине мужчину обвиняют в разглашении государственных секретов.

УВД Ташкентской области уже проинформировали о задержании фигуранта.

В конце декабря 2017 года мужчину оштрафовали за нарушение правил въезда и пребывания в РФ, судья вынес постановление о его принудительном выдворении.

Полиция обнаружила беглеца в центре временного пребывания в Красном Селе, где он ждал выдворения на родину.

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 В Петербурге задержали узбекистанца, обвиняемого в разглашении гостайны
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