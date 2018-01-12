В Петербурге задержали узбекистанца, обвиняемого в разглашении гостайны
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В
По данным издания, 11 января сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение 36-летнего гражданина Узбекистана, который находится в межгосударственном розыске. На родине мужчину обвиняют в разглашении государственных секретов.
УВД Ташкентской области уже проинформировали о задержании фигуранта.
В конце декабря 2017 года мужчину оштрафовали за нарушение правил въезда и пребывания в РФ, судья вынес постановление о его принудительном выдворении.
Полиция обнаружила беглеца в центре временного пребывания в Красном Селе, где он ждал выдворения на родину.