Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Врачей кардиодиспансера уволили после застолья на работе
Бывшая жена Резо Гигинеишвили показала округлившийся живот
"Злости у меня нет": как живет Маргарита после операции на кистях
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
ЕС подал иск за непроданную свинину. Какой ответ готовит Россия Ущерб европейцы оценили примерно в 1,4 млрд евро
FP: США проморгали угрозу похлеще России и Китая
Хакеры взломали МОК: отстранение РФ было заказом
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
СМИ: После смерти Михаил Державин оставил внушительное наследство
СМИ: На Украине скоро может произойти смена власти
Дочь Кончаловского и Толкалиной похудела на 30 килограммов
Кидман, Уизерспун и другие звезды на церемонии вручения премии
Моряки о захвате судна ВМС Украины: якобы попытка бегства
Калинина нашли со следами насильственной смерти
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Китае взорвали христианскую церковь
Фоторепортажи
8Скончался композитор Владимир Шаинский
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
12 января, источник: Газета.Ру

Победителя «Евровидения» выписали после операции по пересадке сердца

Победителя конкурса «Евровидение», португальского певца Салвадора Собрала выписали из больницы после успешной операции по пересадке сердца, сообщает CTV News.

Источник: РИА "Новости"

Исполнитель проходил лечение в больнице Санта-Крус недалеко от Лиссабона. В медицинском учреждении заявили об «очень удовлетворительном» восстановлении 28-летнего Собрала.

Там также отметили, что на некоторое время музыканту придется ограничить физическую активность.

Собрал перенес операцию по пересадке сердца в декабре 2017 года.

Певец одержал победу на «Евровидении», исполнив песню Amar pelos dois («Любить за двоих»). Слова к композиции написала его сестра.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Знаменитую украинскую модель парализовало после ДТП
Невзоров раскритиковал выходку жены Аршавина
США планируют увеличить ядерный арсенал
Сотрудникам МВД согласовали четыре страны для пляжного отдыха
Трамп продлил режим отмены санкций против Ирана в последний раз
Жириновский назвал сумму зарубежных активов Грудинина
Спецназ уничтожил диверсантов, обстрелявших базу Хмеймим
Предсказан результат россиян на Олимпиаде-2018
Американская киноакадемия завершила отбор номинантов на «Оскар»
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Глоток воздуха: Шипулин добывает бронзу в эстафете Сборная России распечатала очередной безмедальный период на Кубке мира, завоевав бронзовую медаль в мужской эстафете
Авто
Как сделать «буханку» из японского микроавтобуса (фото) За подобные переделки фанаты уазовской модели из Японии готовы заплатить немалые деньги
Hi-Tech
Самые «дикие» гаджеты CES 2018 На выставке не обошлось без курьезов
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь