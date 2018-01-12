Победителя «Евровидения» выписали после операции по пересадке сердца
Победителя конкурса «Евровидение», португальского певца Салвадора Собрала выписали из больницы после успешной операции по пересадке сердца, сообщает CTV News.
Победителя конкурса «Евровидение», португальского певца Салвадора Собрала выписали из больницы после успешной операции по пересадке сердца, сообщает CTV News.
Исполнитель проходил лечение в больнице
Там также отметили, что на некоторое время музыканту придется ограничить физическую активность.
Собрал перенес операцию по пересадке сердца в декабре 2017 года.
Певец одержал победу на «Евровидении», исполнив песню Amar pelos dois («Любить за двоих»). Слова к композиции написала его сестра.