Победителя «Евровидения» выписали после операции по пересадке сердца

Источник: РИА "Новости"

Исполнитель проходил лечение в больнице Санта-Крус недалеко от Лиссабона. В медицинском учреждении заявили об «очень удовлетворительном» восстановлении 28-летнего Собрала.

Там также отметили, что на некоторое время музыканту придется ограничить физическую активность.

Собрал перенес операцию по пересадке сердца в декабре 2017 года.