Синоптики Европы утверждают, что в Беларуси в 2017-м было два торнадо
Всего, по данным ESSL, в Европе за истекший год произошло 616 торнадо.
Всего, по данным ESSL, в Европе за истекший год произошло 616 торнадо.
МИНСК, 12 янв — Sputnik. Два торнадо было зафиксировано в Беларуси в течение 2017 года, свидетельствуют данные Европейской лаборатории по изучению сильных конвективных штормов.
Итоговую карту зафиксированных торнадо в Европе на основании Европейской базы данных опасных явлений погоды (ESWD) лаборатория опубликовала накануне в официальном аккаунте в Twitter.
По информации службы, торнадо были зафиксированы в Ошмянском и Сморгонском районах Беларуси. При этом не уточняется, в каких именно населенных пунктах.
Всего, по данным ESSL, в Европе за истекший год произошло 616 торнадо, в том числе в соседних с Беларусью странах — России, Украине, Польше и Латвии.