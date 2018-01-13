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00:15 (мск), источник: Sputnik.by

Синоптики Европы утверждают, что в Беларуси в 2017-м было два торнадо

Всего, по данным ESSL, в Европе за истекший год произошло 616 торнадо.

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МИНСК, 12 янв — Sputnik. Два торнадо было зафиксировано в Беларуси в течение 2017 года, свидетельствуют данные Европейской лаборатории по изучению сильных конвективных штормов.

Итоговую карту зафиксированных торнадо в Европе на основании Европейской базы данных опасных явлений погоды (ESWD) лаборатория опубликовала накануне в официальном аккаунте в Twitter.

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По информации службы, торнадо были зафиксированы в Ошмянском и Сморгонском районах Беларуси. При этом не уточняется, в каких именно населенных пунктах.

Всего, по данным ESSL, в Европе за истекший год произошло 616 торнадо, в том числе в соседних с Беларусью странах — России, Украине, Польше и Латвии.

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