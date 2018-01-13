Синоптики Европы утверждают, что в Беларуси в 2017-м было два торнадо

МИНСК, 12 янв — Sputnik. Два торнадо было зафиксировано в Беларуси в течение 2017 года, свидетельствуют данные Европейской лаборатории по изучению сильных конвективных штормов.

Итоговую карту зафиксированных торнадо в Европе на основании Европейской базы данных опасных явлений погоды (ESWD) лаборатория опубликовала накануне в официальном аккаунте в Twitter.

По информации службы, торнадо были зафиксированы в Ошмянском и Сморгонском районах Беларуси. При этом не уточняется, в каких именно населенных пунктах.