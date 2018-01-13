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04:51 (мск), источник: РИА Новости

Американская киноакадемия завершила отбор номинантов на премию «Оскар»

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Американская академия киноискусств в пятницу завершила голосование по отбору фильмов — номинантов на премию «Оскар», сообщается в Twitter академии.

Источник: AP 2018

«Голосование по номинантам на Оскар завершается сегодня. За кого вы будете болеть 23 января?», — говорится в сообщении.

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Номинантов во всех категориях «Оскара» объявят 23 января. Финальное голосование за победителей пройдет с 20 по 27 февраля, имена лауреатов будут объявлены на 90-й церемонии вручения «Оскар», которая пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

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Как сообщали организаторы ранее, право на участие в борьбе за звание лучшей картины года имеет 341 полнометражный художественный фильм. К участию в состязании в категории «лучший фильм на иностранном языке» были приняты ленты от 92 стран, девять из них, в том числе российский фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, ранее были отобраны к конкурсу.

Академия кинематографических наук и искусств США объединяет около шести тысяч деятелей кино и смежных профессий. Номинантов в отдельных категориях выбирают академики соответствующих подразделений организации, за претендентов на «Лучшую картину года» голосует весь состав киноакадемии.

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