Американская киноакадемия завершила отбор номинантов на премию «Оскар»
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Американская академия киноискусств в пятницу завершила голосование по отбору фильмов — номинантов на премию «Оскар», сообщается в Twitter академии.
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Американская академия киноискусств в пятницу завершила голосование по отбору фильмов — номинантов на премию «Оскар», сообщается в Twitter академии.
«Голосование по номинантам на Оскар завершается сегодня. За кого вы будете болеть 23 января?», — говорится в сообщении.
Номинантов во всех категориях «Оскара» объявят 23 января. Финальное голосование за победителей пройдет с 20 по 27 февраля, имена лауреатов будут объявлены на 90-й церемонии вручения «Оскар», которая пройдет в
Как сообщали организаторы ранее, право на участие в борьбе за звание лучшей картины года имеет 341 полнометражный художественный фильм. К участию в состязании в категории «лучший фильм на иностранном языке» были приняты ленты от 92 стран, девять из них, в том числе российский фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, ранее были отобраны к конкурсу.
Академия кинематографических наук и искусств США объединяет около шести тысяч деятелей кино и смежных профессий. Номинантов в отдельных категориях выбирают академики соответствующих подразделений организации, за претендентов на «Лучшую картину года» голосует весь состав киноакадемии.