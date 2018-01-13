Американская киноакадемия завершила отбор номинантов на премию «Оскар»

Источник: AP 2018

«Голосование по номинантам на Оскар завершается сегодня. За кого вы будете болеть 23 января?», — говорится в сообщении.

Номинантов во всех категориях «Оскара» объявят 23 января. Финальное голосование за победителей пройдет с 20 по 27 февраля, имена лауреатов будут объявлены на 90-й церемонии вручения «Оскар», которая пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

Читайте также Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в список номинантов на премию BAFTA

Как сообщали организаторы ранее, право на участие в борьбе за звание лучшей картины года имеет 341 полнометражный художественный фильм. К участию в состязании в категории «лучший фильм на иностранном языке» были приняты ленты от 92 стран, девять из них, в том числе российский фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, ранее были отобраны к конкурсу.