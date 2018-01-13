Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Названа опасность дневного сна
«Русский бэби-бум» в Майами: россиянки все чаще улетают рожать во Флориду
«Сплошная показуха»: работники завода о ремонте к приезду Путина
Поставщика нижнего белья королевы Елизаветы II лишили титула
У опасной черты: из-за чего обострились отношения США и КНДР Угрозы и резкие заявления — как США реагируют на северокорейскую ядерную программу
"Сразу видно - патриоты": заграничный отдых ведущих возмутил Сеть
Путин высказался о поездке Порошенко на Мальдивы
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
МО РФ показало кадры учений, редко попадающие на глаза публике
СМИ: Умерший Державин оставил крупное наследство
Жена Хью Джекмана вышла в свет в причудливом наряде
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
Моряки о захвате судна ВМС Украины: якобы попытка бегства
Калинина нашли со следами насильственной смерти
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
8Москва преобразилась к празднику
05:06 (мск), источник: Известия

Названы снижающие риск развития рака продукты

Ученые из Великобритании доказали, что диета с высоким содержанием пищевых волокон может снизить шансы заболеть колоректальным раком. Эксперимент провели специалисты из британского Института Бабрахама, об этом пишет «РИА Новости».

Источник: Reuters

В ходе исследования медики установили связь между потреблением пищевых волокон и производстве короткоцепочечных жирных кислот (КЖК), которые уменьшают количество белка HDAC2, появление которого связывается с вероятностью возникновения онкологического заболевания.

Читайте также
Ученые предупредили об опасности колбасы и сосисок
Специалисты выяснили, что КЖК производятся организмом, когда происходит ферментация пищевых волокон. А ими богаты овощи, фрукты и крупы.

Это открытие может поспособствовать созданию нового лекарственного препарата, резюмируют специалисты.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили вирус, способный победить рак мозга.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Почему Москва словам не верит
Другая война
США планируют увеличить ядерный арсенал
Сотрудникам МВД согласовали четыре страны для пляжного отдыха
Трамп продлил режим отмены санкций против Ирана в последний раз
Жириновский назвал сумму зарубежных активов Грудинина
Спецназ уничтожил диверсантов, обстрелявших базу Хмеймим
Предсказан результат россиян на Олимпиаде-2018
Американская киноакадемия завершила отбор номинантов на «Оскар»
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Глоток воздуха: Шипулин добывает бронзу в эстафете Сборная России распечатала очередной безмедальный период на Кубке мира, завоевав бронзовую медаль в мужской эстафете
Авто
Как сделать «буханку» из японского микроавтобуса (фото) За подобные переделки фанаты уазовской модели из Японии готовы заплатить немалые деньги
Hi-Tech
Самые «дикие» гаджеты CES 2018 На выставке не обошлось без курьезов
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь