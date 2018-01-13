Названы снижающие риск развития рака продукты

В ходе исследования медики установили связь между потреблением пищевых волокон и производстве короткоцепочечных жирных кислот (КЖК), которые уменьшают количество белка HDAC2, появление которого связывается с вероятностью возникновения онкологического заболевания.

Ученые предупредили об опасности колбасы и сосисок