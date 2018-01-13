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13 января, источник: Комсомольская правда

В Красноярске Всероссийский день снега отметят «Битвой берегов»

А также массовым лыжным забегом на острове Татышев.

21 января Красноярск присоединится к Всероссийскому дню снега. Организаторы мероприятия, посвященного этому празднику, приглашают жителей и гостей краевого центра на остров Татышев. И обещают увлекательную и насыщенную спортивную программу с призами и подарками.

Во-первых, пройдут состязания на лыжах. Все участники пробегут в командах, которые возглавят знаменитые олимпийцы-лыжники Павел Ростовцев, Ольга Медведцева и Алена Сидько. Во-вторых, пройдет лыжная эстафета «Битва берегов» между командами левого и правого берега на 2019 метров.

В третьих, на острове будут организованы спортивные локации: хоккей, надувные лыжи, снежный биатлон, метание валенка в снег на дальность, бобслей на плюшке, боулинг на снегу, перенос груза в ведре, кольцеброс и мини-гольф на снегу.

Ну и анонсированные накануне состязания жен по катанию мужей «Это вам не плюшки со стола таскать». Одним словом, будет интересно.

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