В Красноярске Всероссийский день снега отметят «Битвой берегов»

21 января Красноярск присоединится к Всероссийскому дню снега. Организаторы мероприятия, посвященного этому празднику, приглашают жителей и гостей краевого центра на остров Татышев. И обещают увлекательную и насыщенную спортивную программу с призами и подарками.

Во-первых, пройдут состязания на лыжах. Все участники пробегут в командах, которые возглавят знаменитые олимпийцы-лыжники Павел Ростовцев, Ольга Медведцева и Алена Сидько. Во-вторых, пройдет лыжная эстафета «Битва берегов» между командами левого и правого берега на 2019 метров.

В третьих, на острове будут организованы спортивные локации: хоккей, надувные лыжи, снежный биатлон, метание валенка в снег на дальность, бобслей на плюшке, боулинг на снегу, перенос груза в ведре, кольцеброс и мини-гольф на снегу.