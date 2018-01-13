В Красноярске Всероссийский день снега отметят «Битвой берегов»
А также массовым лыжным забегом на острове Татышев.
А также массовым лыжным забегом на острове Татышев.
21 января Красноярск присоединится к Всероссийскому дню снега. Организаторы мероприятия, посвященного этому празднику, приглашают жителей и гостей краевого центра на остров Татышев. И обещают увлекательную и насыщенную спортивную программу с призами и подарками.
В третьих, на острове будут организованы спортивные локации: хоккей, надувные лыжи, снежный биатлон, метание валенка в снег на дальность, бобслей на плюшке, боулинг на снегу, перенос груза в ведре, кольцеброс и
Ну и анонсированные накануне состязания жен по катанию мужей «Это вам не плюшки со стола таскать». Одним словом, будет интересно.