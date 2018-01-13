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14:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми без воды останутся жители 22 домов

Ее отключат на сутки.

Источник: Reuters

В компании «Новогор-Прикамье» предупредили о том, что на 16 января назначили аварийный ремонт водовода в Орджоникидзевском районе краевого центра.

— В связи с этим в 9.00 утра во вторник, 16 января, произойдет отключение водоснабжение в домах на улицах Газонная, 5, Косякова, 17, 18, 23, Кронита, 6, 6А, 8, 11, 13, 15 и Льва Лаврова, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 16/1, 16/2, 16/3, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4 и 18/5, — сообщили в этой водоснабжающей организации. — Предполагается, что ремонтные работы будут закончены к 9.00 17 января, и вода начнет поступать в квартиры.

Ремонтировать будут водовод, который проложен на улице Кронита.

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