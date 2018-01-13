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14:49 (мск), источник: ИА Башинформ

В выходные в Башкирии будет -30 °C

Впервые в новом году в Башкирию пришли сильные морозы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 64% 759 мм рт. ст. 11 м/с
Источник: Башинформ

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 13 января, днем температура воздуха составит -19,-24 °C, в отдельных районах потеплеет до -14 °C. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

В ночь на воскресенье, 14 января, столбик термометра опустится -20, 25 °C. В отдельных районах похолодает до -32 °C. Днем температура воздуха составит -14,-19 °C. Местам возможен слабый снег.

Существенных изменений не принесет и начало недели: в понедельник ночью ожидается -17,-22 °C, в отдельных районах — до -30 °C, днем -10,-15 °C.

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