В выходные в Башкирии будет -30 °C

Источник: Башинформ

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 13 января, днем температура воздуха составит -19,-24 °C, в отдельных районах потеплеет до -14 °C. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

В ночь на воскресенье, 14 января, столбик термометра опустится -20, 25 °C. В отдельных районах похолодает до -32 °C. Днем температура воздуха составит -14,-19 °C. Местам возможен слабый снег.