В Красноярском крае на вокзалах звучит Вивальди
Эти концерты часть XII Зимнего суриковского фестиваля.
Эти концерты часть XII Зимнего суриковского фестиваля.
На вокзале станции «Базаиха» выступил Красноярский камерный оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Михаила Бенюмова. Звучала в основном классика: Моцарт, Григ, Штраус, Пьяццола, Вивальди.
«Точно такая же акустика была в старых церквях и католических храмах, где творили великие композиторы и исполнители прошлого, — отмечает Михаил Бенюмов. — Зал для оркестра — это то же самое, что для скрипача скрипка. Это акустический инструмент. Архитекторы, которые строили железнодорожные вокзалы, заложили возможность звучания классической музыки. В этой акустике очень много достоинств, играть в таком зале очень приятно и полезно».
В Красноярске концерты на железнодорожных вокзалах начали возрождать в прошлом году, во время суриковского фестиваля искусств. Проект стал популярным, на железнодорожном вокзале «Красноярск» даже появилась постоянно действующая площадка. Муниципальные творческие коллективы выступают там 1 раз в месяц.
В этом году «Музыкальное путешествие по железнодорожным вокзалам Красноярска» — часть XII Зимнего суриковского фестиваля искусств, приуроченного к 170-летию Василия Ивановича Сурикова. Следующий концерт на станции «Базаиха» пройдёт 15 января в 11.30. Духовную музыку исполнит хоровой ансамбль солистов «Тебе поем», сообщает городской сайт.