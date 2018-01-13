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13 января, источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае на вокзалах звучит Вивальди

Эти концерты часть XII Зимнего суриковского фестиваля.

На вокзале станции «Базаиха» выступил Красноярский камерный оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Михаила Бенюмова. Звучала в основном классика: Моцарт, Григ, Штраус, Пьяццола, Вивальди.

«Точно такая же акустика была в старых церквях и католических храмах, где творили великие композиторы и исполнители прошлого, — отмечает Михаил Бенюмов. — Зал для оркестра — это то же самое, что для скрипача скрипка. Это акустический инструмент. Архитекторы, которые строили железнодорожные вокзалы, заложили возможность звучания классической музыки. В этой акустике очень много достоинств, играть в таком зале очень приятно и полезно».

В Красноярске концерты на железнодорожных вокзалах начали возрождать в прошлом году, во время суриковского фестиваля искусств. Проект стал популярным, на железнодорожном вокзале «Красноярск» даже появилась постоянно действующая площадка. Муниципальные творческие коллективы выступают там 1 раз в месяц.

В этом году «Музыкальное путешествие по железнодорожным вокзалам Красноярска» — часть XII Зимнего суриковского фестиваля искусств, приуроченного к 170-летию Василия Ивановича Сурикова. Следующий концерт на станции «Базаиха» пройдёт 15 января в 11.30. Духовную музыку исполнит хоровой ансамбль солистов «Тебе поем», сообщает городской сайт.

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