В Красноярском крае на вокзалах звучит Вивальди

На вокзале станции «Базаиха» выступил Красноярский камерный оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Михаила Бенюмова. Звучала в основном классика: Моцарт, Григ, Штраус, Пьяццола, Вивальди.

«Точно такая же акустика была в старых церквях и католических храмах, где творили великие композиторы и исполнители прошлого, — отмечает Михаил Бенюмов. — Зал для оркестра — это то же самое, что для скрипача скрипка. Это акустический инструмент. Архитекторы, которые строили железнодорожные вокзалы, заложили возможность звучания классической музыки. В этой акустике очень много достоинств, играть в таком зале очень приятно и полезно».

В Красноярске концерты на железнодорожных вокзалах начали возрождать в прошлом году, во время суриковского фестиваля искусств. Проект стал популярным, на железнодорожном вокзале «Красноярск» даже появилась постоянно действующая площадка. Муниципальные творческие коллективы выступают там 1 раз в месяц.