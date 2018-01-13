В МЧС попросили жителей Прикамья сегодня по возможности не выходить из дома
Непривычный мороз может привести к простудам и даже к обморожению.
Непривычный мороз может привести к простудам и даже к обморожению.
Пермские спасатели попросили пермяков не шутить с погодой: резкое похолодание может обернуться неприятными последствиями.
— Мороз понемногу отступает, но в субботу днем будет все еще холодно, — напомнили в ГУ МЧС по Пермскому краю. — По прогнозам Пермского центра гидрометеослужбы, днем в Пермском крае температура воздуха будет держаться в пределах от -17 до -22 градусов, а местами по восточным районам она опустится до -25 градусов. В холодную погоду нужно проявлять осторожность, чтобы избежать переохлаждения.
Спасатели советуют по возможности не выходить на улицу, но если все же придется это сделать, следовать несложным советам.
— Теплая одежда должна быть свободной, рот и нос можно защитить шарфом или повязкой, не следует быстро передвигаться на морозе, чтобы не запыхаться и не заработать спазм сосудов, — советуют они.