Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как портативные молокоотсосы меняют жизнь кормящих мам
«Сплошная показуха»: работники завода о ремонте к приезду Путина
Дочь Кончаловского и Толкалиной похудела на 30 килограммов
Запахло жареным: грозит ли России картофельный кризисРоссиянам не хватает картофеля: самообеспеченность этим важнейшим элементом потребительской корзины может составить 90,7 процента
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото)
Автосалон в Детройте: 8 главных премьер
Летчик США: Когда Су-35 оказывается рядом — неприятный сюрприз
Экс-депутат Рады о простом решении по Донбассу
Дочь Кончаловского и Толкалиной похудела на 30 килограммов
Кидман, Уизерспун и другие звезды на церемонии вручения премии
Люди определили больных по лицу
Названа опасность дневного сна
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
10Ледяное королевство в Харбине
14:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В МЧС попросили жителей Прикамья сегодня по возможности не выходить из дома

Непривычный мороз может привести к простудам и даже к обморожению.

Источник: Комсомольская правда

Пермские спасатели попросили пермяков не шутить с погодой: резкое похолодание может обернуться неприятными последствиями.

— Мороз понемногу отступает, но в субботу днем будет все еще холодно, — напомнили в ГУ МЧС по Пермскому краю. — По прогнозам Пермского центра гидрометеослужбы, днем в Пермском крае температура воздуха будет держаться в пределах от -17 до -22 градусов, а местами по восточным районам она опустится до -25 градусов. В холодную погоду нужно проявлять осторожность, чтобы избежать переохлаждения.

Спасатели советуют по возможности не выходить на улицу, но если все же придется это сделать, следовать несложным советам.

— Теплая одежда должна быть свободной, рот и нос можно защитить шарфом или повязкой, не следует быстро передвигаться на морозе, чтобы не запыхаться и не заработать спазм сосудов, — советуют они.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Сборная Германии выиграла эстафету на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге
Моби признался в связях с ЦРУ
США признали ядерное преимущество России
В Сети появилось видео с украинскими кораблями в Крыму
Активист КПРФ умер во время предвыборной встречи с Грудининым
Пельмени предложили внести в список наследия ЮНЕСКО
В Белом доме рассказали о состоянии здоровья Трампа
Музыкант рассказал о просьбах ЦРУ написать о «связи Трампа с РФ»
Российские ученые раскопали новый вид динозавров
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Не трогайте их руками. Тогда Россия точно выиграет эту медаль Мужская эстафета - наше всё. Тренеры лишь должны сохранить золотую четвёрку до Олимпиады живой и здоровой. И там не мешать
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Самые «дикие» гаджеты CES 2018 На выставке не обошлось без курьезов
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь