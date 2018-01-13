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15:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Дорогу в центре Омска затопило кипятком

Движение там пришлось перекрыть.

Источник: gibdd.ru/r/55

Серьезная коммунальная авария произошла сегодня рано утром в самом центре Омска. Вероятно, из-за прорыва трубы начала хлестать горячая вода, кипяток залил проезжую часть в районе дома № 39 по ул. Декабристов. Сообщение об этом около 6.00 поступило в дежурную часть ГИБДД.

— Для организация и обеспечения безопасности дорожного движения на место направлены два экипажа инспекторов полка ДПС. Установлено, что в ходе прорыва воды произошло подтопление улиц Лермонтова и Жукова, — рассказали в пресс-службе областного УМВД. — Сотрудниками полиции ограничено движение по улице Лермонтова от ул. Куйбышева до ул. Жукова, а так же на ул. Жукова от ул. Лермонтова до ул. 10 лет Октября. Решается вопрос об ограничении движения трамваев на данном участке.

Как сообщают очевидцы, сейчас по обе стороны затопленных дорог стоят полицейские. Омских водителей, направляющихся в эту сторону, просят быть предельно внимательными.

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