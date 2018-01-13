Дорогу в центре Омска затопило кипятком
Движение там пришлось перекрыть.
Движение там пришлось перекрыть.
Серьезная коммунальная авария произошла сегодня рано утром в самом центре Омска. Вероятно,
— Для организация и обеспечения безопасности дорожного движения на место направлены два экипажа инспекторов полка ДПС. Установлено, что в ходе прорыва воды произошло подтопление улиц Лермонтова и Жукова, — рассказали в
Как сообщают очевидцы, сейчас по обе стороны затопленных дорог стоят полицейские. Омских водителей, направляющихся в эту сторону, просят быть предельно внимательными.