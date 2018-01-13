Дорогу в центре Омска затопило кипятком

Серьезная коммунальная авария произошла сегодня рано утром в самом центре Омска. Вероятно, из-за прорыва трубы начала хлестать горячая вода, кипяток залил проезжую часть в районе дома № 39 по ул. Декабристов. Сообщение об этом около 6.00 поступило в дежурную часть ГИБДД.

— Для организация и обеспечения безопасности дорожного движения на место направлены два экипажа инспекторов полка ДПС. Установлено, что в ходе прорыва воды произошло подтопление улиц Лермонтова и Жукова, — рассказали в пресс-службе областного УМВД. — Сотрудниками полиции ограничено движение по улице Лермонтова от ул. Куйбышева до ул. Жукова, а так же на ул. Жукова от ул. Лермонтова до ул. 10 лет Октября. Решается вопрос об ограничении движения трамваев на данном участке.