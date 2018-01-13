В Красноярске работают социальные няни
Такую услугу мамам предлагают в центрах социального обслуживания населения.
Такую услугу мамам предлагают в центрах социального обслуживания населения.
В трех центрах социального обслуживания населения Красноярска оказывают необычную услугу родителям детей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщают в администрации города, услугами таких нянь уже воспользовались более 80 красноярских семей. Суть услуги проста: пока маме нужно будет сделать важные дела, за детьми присмотрят социальные няни. Они проведут с ними обучающие занятия, пообщаются, порисуют.
Пригласить такую няню бесплатно можно не чаще двух раз в неделю, регламент — на час. Однако если нужно побольше времени, оно оплачивается по единому тарифу — 74 рубля в час. Впрочем, специалиста можно вызвать и без повода, даже если родителям просто хочется отдохнуть.
На сегодня подобные услуги оказывают на базе трех учреждений социального обслуживания:
— реабилитационный центр «Радуга», телефон (391) 227−47−19;.
— комплексный центр соцобслуживания населения Свердловского района, телефон 233−29−58;.
— центр социальной помощи семье и детям «Октябрьский», телефон 202−30−44, 246−47−63.