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13 января, источник: Комсомольская правда

В Красноярске работают социальные няни

Такую услугу мамам предлагают в центрах социального обслуживания населения.

Источник: AP 2018

В трех центрах социального обслуживания населения Красноярска оказывают необычную услугу родителям детей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщают в администрации города, услугами таких нянь уже воспользовались более 80 красноярских семей. Суть услуги проста: пока маме нужно будет сделать важные дела, за детьми присмотрят социальные няни. Они проведут с ними обучающие занятия, пообщаются, порисуют.

Пригласить такую няню бесплатно можно не чаще двух раз в неделю, регламент — на час. Однако если нужно побольше времени, оно оплачивается по единому тарифу — 74 рубля в час. Впрочем, специалиста можно вызвать и без повода, даже если родителям просто хочется отдохнуть.

На сегодня подобные услуги оказывают на базе трех учреждений социального обслуживания:

— реабилитационный центр «Радуга», телефон (391) 227−47−19;.

— комплексный центр соцобслуживания населения Свердловского района, телефон 233−29−58;.

— центр социальной помощи семье и детям «Октябрьский», телефон 202−30−44, 246−47−63.

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