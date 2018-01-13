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13:26 (мск), источник: ЕАН

Из-за мороза в главном парке Екатеринбурга отменили концерт в честь Старого Нового Года

Мороз в -25 градусов в Екатеринбурге сорвал концерт в честь Старого Нового Года, который администрация Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского планировала провести сегодня.

«Информируем Вас о том, что 13 января, в связи с погодными условиями, в парке Маяковского отменяется праздничные концерт, посвященный празднованию Старого Нового Года», — говорится в сообщении на официальном сайте ЦПКиО.

Для тех, кто все-таки не усидит дома, с 13:00 до 16:00 возле центральной сцены пройдет интерактивная программа с «зажигательными аниматорами, танцевальными играми, веселыми хороводами, встречей с Дедом Морозом, сладкими подарками и памятной фотосессией», — заявили в администрации парка.

Напомним, низкие температуры в столице Урала простоят буквально несколько дней.

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