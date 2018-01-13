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13 января, источник: Вести - Новосибирск

Похолодание пришло на смену снегопадам и метелям в Новосибирской области

Регион приходит в себя после разгула стихии. В районах и в городе еще устраняют последствия непогоды. Из-за шторма в ночь на пятницу тысячи жителей остались без света, дорожники перекрывали федеральные трассы, а в Новосибирске погиб водитель — порыв ветра сорвал с крыши металлическую конструкцию, она упала на машину.

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Источник: РИА "Новости"

Воронка на снимке из космоса — эпицентр шторма или, как говорят в Гидрометцентре, его «глаз». Это он сметал всё на своем пути в Астане — столице Казахстана, — со скоростью 50 километров в час устремился к российской границе и уже через сутки обрушился на Новосибирск.

Марина Виноградова, начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра: «Как раз над нашими районами он достиг максимальной стадии своего развития. Поэтому с прохождением этого циклона наблюдалось усиление ветра порывами до 25−27 метров в секунду, местами был очень сильный ветер — до 30 метров в секунду».

При порывах ветра от 20 метров в секунду уже есть риск обрушения слабо закрепленных конструкций и обрыва электропроводов. Вечером в областном центре — тысячи домов без света, плохая видимость на дорогах, повалены рекламные баннеры, дорожные знаки, остановки. Не устояла ёлка на площади Маркса — во всей праздничной красе, гирляндах упала на бок. Ее обесточили через несколько минут.

Фотографии — из районов области: ветер гоняет по улицам новогодние деревья в Багане, Карасуке. И снова — Новосибирск: на улице Фабричной прямо в дороге, за рулем, погиб водитель. На иномарку рухнул лист металла — часть кровли здания. Делом сейчас занимается областной Следственный комитет.

Шторм — не аномалия, говорят в Западно-Сибирском гидрометцентре, это результат столкновения двух фронтов теплого и холодного воздуха. Новосибирская область как раз попала в эпицентр. А вот в соседних регионах — Кемерове и Республике Алтай (их циклон лишь зацепил) — зафиксировали необычный для января рекорд: к примеру, почти весеннюю оттепель в Горно-Алтайске — около девяти градусов тепла.

Еще один сюрприз, но уже более привычный для сибиряков, погода готовит к следующим выходным. Прогноз пока предварительный, но к 19 января, возможно, в регион придут настоящие крещенские морозы — похолодание до минус 30 и ниже.

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