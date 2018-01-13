Похолодание пришло на смену снегопадам и метелям в Новосибирской области
Регион приходит в себя после разгула стихии. В районах и в городе еще устраняют последствия непогоды.
Регион приходит в себя после разгула стихии. В районах и в городе еще устраняют последствия непогоды.
Воронка на снимке из космоса — эпицентр шторма или, как говорят в Гидрометцентре, его «глаз». Это он сметал всё на своем пути в Астане — столице Казахстана, — со скоростью 50 километров в час устремился к российской границе и уже через сутки обрушился на Новосибирск.
Марина Виноградова, начальник отдела метеорологических прогнозов
При порывах ветра от 20 метров в секунду уже есть риск обрушения слабо закрепленных конструкций и обрыва электропроводов. Вечером в областном центре — тысячи домов без света, плохая видимость на дорогах, повалены рекламные баннеры, дорожные знаки, остановки. Не устояла ёлка на площади Маркса — во всей праздничной красе, гирляндах упала на бок. Ее обесточили через несколько минут.
Фотографии — из районов области: ветер гоняет по улицам новогодние деревья в Багане, Карасуке. И снова — Новосибирск: на улице Фабричной прямо в дороге, за рулем, погиб водитель. На иномарку рухнул лист металла — часть кровли здания. Делом сейчас занимается областной Следственный комитет.
Шторм — не аномалия, говорят в
Еще один сюрприз, но уже более привычный для сибиряков, погода готовит к следующим выходным. Прогноз пока предварительный, но к 19 января, возможно, в регион придут настоящие крещенские морозы — похолодание до минус 30 и ниже.