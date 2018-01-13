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15:13 (мск), источник: 365info.kz

За какие нарушения ПДД ужесточили ответственность в Казахстане

Поправки в КоАП РК вступили в силу 9 января 2018 года. В документ добавили новые статьи и наряду со снижением штрафов прописали ужесточение ответственности за некоторые нарушения, сообщает Kolesa.kz.

Источник: 365info.kz

В статье 590 появилась ответственность за управление авто с госномерами, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть.

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За это теперь грозит штраф 20 МРП (в 2018 году это 48 100 тенге) или лишение прав на один год. За повторное в течение года нарушение требования ПДД уступить дорогу машине, у которой преимущество на перекрестке (статья 594), также предусмотрен штраф 20 МРП — увеличение на 5 МРП по сравнению со старым кодексом. Ужесточена ответственность (только для субъектов крупного предпринимательства) за незаконную установку стробоскопов, СГУ или нанесение цветографических схем оперативников и спецслужб (статья 603). За это их теперь наказывают на 1 000 МРП (2 405 000 тенге в 2018 году) с конфискацией самих устройств. Ранее было 500 МРП.

Для физлиц наказание не изменилось — это 15 МРП. Вдвое подорожало нарушение водителями ПДД, в результате которого был причинен материальный ущерб (статья 610), — штраф 20 МРП (48 100 тенге) или лишение прав на срок до 6 месяцев. Было 10 МРП или лишение прав на 9 месяцев. Лишение, наоборот, скостили — на 3 месяца. За ДТП с причинением потерпевшему легкого вреда здоровью (та же статья 610) теперь грозит 40 МРП штрафа (96 200 тенге) или лишение прав на 9 месяцев.

Было 15 МРП и лишение прав на один год. Штраф увеличен, а лишение, наоборот, уменьшено. Если виновником аварии стал водитель, лишенный либо вообще не имеющий прав (снова статья 610), ему будет грозить штраф 60 МРП (144 300 тенге).

В статье 612 прописали ответственность за повторное в течение года после наложения административного взыскания управление транспортным средством водителем, лишенным прав, — штраф 20 МРП (48 100 тенге). За неподчинение требованию полицейских об остановке (статья 613) водитель, уже лишенный либо не имеющий прав, теперь должен заплатить 50 МРП (120 250 тенге). Было 20 МРП.

Дополнительную ответственность ввели за передачу руля пьяному водителю в статье 619−1 для юрлиц. На должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации за это теперь накладывают штраф в размере 40 МРП (96 200 тенге), на субъектов среднего предпринимательства — в размере 50 (120 250 тенге), на субъектов крупного предпринимательства — в размере 60 (144 300 тенге). В статье 797 прописали, что транспортные средства водителей, задержанных за езду в нетрезвом состоянии, будут отправлять на штрафстоянку. Ранее в КоАП эта норма отсутствовала. А кроме того, согласно этой же статье, теперь дозволено изымать госномер за повторное в течение года превышение норм выбросов в выхлопных газах.

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