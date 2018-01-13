В Казахстане запустили единую систему правовой информации
В единой системе правовой информации содержатся все нормативные правовые акты.
В единой системе правовой информации содержатся все нормативные правовые акты.
В Казахстане запустили единую систему правовой информации. На сайте zan.gov.kz будут публиковать
«Единая система правовой информации создана с целью консолидации законодательства Республики Казахстан в электронном виде и предоставления доступа как к эталонной, так и к справочной информации. Для этого были объединены информационная система эталонного контрольного банка нормативных правовых актов и система «Әділет», — сообщается на сайте Министерства юстиции.
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