В Казахстане запустили единую систему правовой информации

«Единая система правовой информации создана с целью консолидации законодательства Республики Казахстан в электронном виде и предоставления доступа как к эталонной, так и к справочной информации. Для этого были объединены информационная система эталонного контрольного банка нормативных правовых актов и система «Әділет», — сообщается на сайте Министерства юстиции.