Портал в загробный мир нашли в пирамиде Хеопса

Исследователи из Миланского технического института выдвинули версию, что полое помещение не что иное, как тронный зал фараонов. Оно находится над Большой галереей, которая ведет в усыпальницу правителей Древнего Египта. Поскольку галерея имеет мощные своды, вряд ли обнаруженная полость нужна для уменьшения нагрузки. Вероятно, эта комната имела большое значение в погребальных обрядах. По верованиям древних египтян, запечатленным в письменах на внутренних стенах, фараону необходимо воссесть на железный трон и с его помощью пройти некие «небесные врата», чтобы достичь загробного мира Дуат. Как считают исследователи, трон в зале мог быть изготовлен из метеоритного железа — внеземного материала, который часто использовали для создания утвари фараонов.