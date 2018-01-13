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15:19 (мск), источник: Nur.kz

Портал в загробный мир нашли в пирамиде Хеопса

Итальянские археологи считают, что 30-метровая полость, ранее обнаруженная в пирамиде Хеопса, могла быть тронным залом и содержать трон из редкого материала — метеоритного железа. Трон способствовал уходу фараонов в загробный мир.

Источник: Nur.kz

Археологи обнаружили в пирамиде Хеопса полость — предположительно, тронный зал. Как верили древние, железный трон в этой комнате способствовал отправлению фараона в царство мертвых, передает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

В 2017 году французские и японские археологи обнаружили в пирамиде Хеопса таинственную 30-метровую камеру, используя сканирование методом мюонной радиографии. Проходя сквозь вещество, эти нестабильные элементарные частицы рассеиваются, благодаря чему возможно найти плотность и состав вещества, а также пустые пространства.

Исследователи из Миланского технического института выдвинули версию, что полое помещение не что иное, как тронный зал фараонов. Оно находится над Большой галереей, которая ведет в усыпальницу правителей Древнего Египта. Поскольку галерея имеет мощные своды, вряд ли обнаруженная полость нужна для уменьшения нагрузки. Вероятно, эта комната имела большое значение в погребальных обрядах. По верованиям древних египтян, запечатленным в письменах на внутренних стенах, фараону необходимо воссесть на железный трон и с его помощью пройти некие «небесные врата», чтобы достичь загробного мира Дуат. Как считают исследователи, трон в зале мог быть изготовлен из метеоритного железа — внеземного материала, который часто использовали для создания утвари фараонов.

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