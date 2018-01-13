Где в Уфе можно искупаться в Крещение

Из-за реконструкции набережной реки Белой, традиционных крещенских купаний в районе Монумента Дружбы в этом году не будет. Иордани будут оборудованы на Белой в Нижегородке, на Солдатском озере в парке им. Якутова, а при достаточной толщине льда — на озере Кашкадан в Сипайлово.