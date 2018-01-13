Где в Уфе можно искупаться в Крещение
На официальном сайте Уфимской епархии опубликован список купелей, которые будут оборудованы в башкирской столице на Крещение Господне.
На официальном сайте Уфимской епархии опубликован список купелей, которые будут оборудованы в башкирской столице на Крещение Господне.
Когда начнется крестный ход:
— от Крестовоздвиженского храма (ул. Лесопильная, 2) до купели на Белой в районе железнодорожного моста — 19 января в 10.30;.
— от храма Симеона Верхотурского (ул. Белякова, 25А) до купели на Солдатском озере — 19 января в 10.30;.
— от храма св. блаженной Матроны Московской (ул. Б. Бикбая, 32а) до купели на озере Кашкадан — 19 января в 9.30.