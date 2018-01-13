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14:57 (мск), источник: ИА Башинформ

Где в Уфе можно искупаться в Крещение

На официальном сайте Уфимской епархии опубликован список купелей, которые будут оборудованы в башкирской столице на Крещение Господне.

Источник: Башинформ

Из-за реконструкции набережной реки Белой, традиционных крещенских купаний в районе Монумента Дружбы в этом году не будет. Иордани будут оборудованы на Белой в Нижегородке, на Солдатском озере в парке им. Якутова, а при достаточной толщине льда — на озере Кашкадан в Сипайлово.

Когда начнется крестный ход:

— от Крестовоздвиженского храма (ул. Лесопильная, 2) до купели на Белой в районе железнодорожного моста — 19 января в 10.30;.

— от храма Симеона Верхотурского (ул. Белякова, 25А) до купели на Солдатском озере — 19 января в 10.30;.

— от храма св. блаженной Матроны Московской (ул. Б. Бикбая, 32а) до купели на озере Кашкадан — 19 января в 9.30.

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