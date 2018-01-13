Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
«Русский бэби-бум» в Майами: россиянки все чаще улетают рожать во Флориду
«Сплошная показуха»: работники завода о ремонте к приезду Путина
Кидман, Уизерспун и другие звезды на церемонии вручения премии
У опасной черты: из-за чего обострились отношения США и КНДР Угрозы и резкие заявления — как США реагируют на северокорейскую ядерную программу
FP: США проморгали угрозу похлеще России и Китая
Хакеры взломали МОК: отстранение РФ было заказом
СМИ: в Туркменистане ввели очень странные запреты для водителей
Skoda сделала кроссовер для детей
Генерал ВВС США заявил об утечке в Россию «бесценной информации»
Экс-депутат Рады о простом решении по Донбассу
Дочь Кончаловского и Толкалиной похудела на 30 килограммов
Кидман, Уизерспун и другие звезды на церемонии вручения премии
Врачей кардиодиспансера уволили после застолья на работе
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Китае взорвали христианскую церковь
Фоторепортажи
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
10Ледяное королевство в Харбине
16:08 (мск), источник: Om1.ru

В Омске полностью восстановлено движение по Жукова и Лермонтова

Спецслужбы произвели очистку и обработку магистрали.

Источник: Reuters

Специалисты АО «ОмскВодоканала» полностью устранили последствия аварии в центре Омска. Во время проведения работ сотрудники Госавтоинспекции обеспечивали безопасность на затопленных и прилегающих магистралях.

Сейчас движение по улице Жукова и Лермонтова полностью восстановлено для всех видов транспорта. Дороги обработаны пескосоляной смесью и очищены ото льда.

Напомним, что авария произошла поздно ночью 13 января. Первые сообщения появились в социальной сети. На место аварии прибыли сотрудники ДПС, они контролировали движение, позже работы начали спецслужбы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Омске в доме на 5-й Кордной прогремел взрыв – ВИДЕО
Роспотребнадзор предлагает считать прославившийся в Омске этилмеркаптан менее опасным
США признали ядерное преимущество России
В Сети появилось видео с украинскими кораблями в Крыму
Активист КПРФ умер во время предвыборной встречи с Грудининым
Пельмени предложили внести в список наследия ЮНЕСКО
В Белом доме рассказали о состоянии здоровья Трампа
Музыкант рассказал о просьбах ЦРУ написать о «связи Трампа с РФ»
Российские ученые раскопали новый вид динозавров
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Не трогайте их руками. Тогда Россия точно выиграет эту медаль Мужская эстафета - наше всё. Тренеры лишь должны сохранить золотую четвёрку до Олимпиады живой и здоровой. И там не мешать
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Самые «дикие» гаджеты CES 2018 На выставке не обошлось без курьезов
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь