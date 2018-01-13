В Омске полностью восстановлено движение по Жукова и Лермонтова

Источник: Reuters

Специалисты АО «ОмскВодоканала» полностью устранили последствия аварии в центре Омска. Во время проведения работ сотрудники Госавтоинспекции обеспечивали безопасность на затопленных и прилегающих магистралях.

Сейчас движение по улице Жукова и Лермонтова полностью восстановлено для всех видов транспорта. Дороги обработаны пескосоляной смесью и очищены ото льда.