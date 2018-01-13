Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Мэрил Стрип до Анджелины Джоли: звезды на премии кинокритиков
Названа опасность дневного сна
Бывшая жена Резо Гигинеишвили показала округлившийся живот
Врачей из Рязани уволили после видео с застольем на рабочем месте
Названы главные модные тренды 2018 года
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
СМИ: в Туркменистане ввели очень странные запреты для водителей
Skoda сделала кроссовер для детей
Летчик США: Когда Су-35 оказывается рядом — неприятный сюрприз
Экс-депутат Рады о простом решении по Донбассу
Названы главные модные тренды 2018 года
Елена Летучая сравнила себя с обезьянкой
Врачей кардиодиспансера уволили после застолья на работе
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Китае взорвали христианскую церковь
Фоторепортажи
10Ледяное королевство в Харбине
9Умер Михаил Державин
13 января, источник: Вести - Санкт-Петербург

Станция метро «Сенная площадь» закрыта на вход и выход в связи с ремонтом эскалатора

«Сенная площадь» закрыта на вход и выход. Доступа в вестибюль этой станции метро не будет все выходные — там капитальный ремонт эскалатора.

Источник: Вести - Санкт-Петербург

Затем, с понедельника по пятницу, закрыт будет только вход. Потом специалисты сделают передышку и с 22 января вновь приступят к ремонту. Ограничения будут в час «пик» рабочих дней: вход закроют с 8 утра до полудня и с с 17 до 19 часов. Неудобства придется потерпеть до 19 февраля.

Напомним, что ремонтируют сейчас и станцию «Горьковская». В будни вход закрыт с 8 до 10 утра, вечером ограничен с 17 до 19 часов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Пара занялась любовью в авто, мчавшемся на скорости по трассе
В первом туре президентских выборов в Чехии победил Милош Земан
В Совфеде отреагировали на критику России в ядерной доктрине США
СМИ: Петр Порошенко обещал ФСБ не вредить интересам России
Израиль нанес авиаудар на границе сектора Газа с Египтом
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг баллотируется в сенат США
США начали расследование ложной ракетной тревоги на Гавайях
Назван самый кассовый фильм в истории российского кино
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Не туда попали. Женская сборная России снова на своем месте Без грубых ошибок соперниц женской сборной России по биатлону в эстафете ловить нечего, хоть кого ставь в состав. Расходимся, товарищи
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Необычный способ вернуть кнопку в iPhone Заодно можно добавить разъем 3,5 мм для наушников
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
9 звездных мужчин, у которых есть комплексы по поводу собственного тела Мужчины садятся на жесткие диеты, втягивают живот перед камерой и решаются на пластику – и все ради того, чтобы забыть о своих комплексах, связанных с внешним видом.
Дети
Ким Кардашьян собирается кормить грудью ребенка от суррогатной матери Звезда хочет стать ближе к своему наследнику.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь