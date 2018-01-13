Станция метро «Сенная площадь» закрыта на вход и выход в связи с ремонтом эскалатора
«Сенная площадь» закрыта на вход и выход. Доступа в вестибюль этой станции метро не будет все выходные — там капитальный ремонт эскалатора.
«Сенная площадь» закрыта на вход и выход. Доступа в вестибюль этой станции метро не будет все выходные — там капитальный ремонт эскалатора.
Затем, с понедельника по пятницу, закрыт будет только вход. Потом специалисты сделают передышку и с 22 января вновь приступят к ремонту. Ограничения будут в час «пик» рабочих дней: вход закроют с 8 утра до полудня и с с 17 до 19 часов. Неудобства придется потерпеть до 19 февраля.
Напомним, что ремонтируют сейчас и станцию «Горьковская». В будни вход закрыт с 8 до 10 утра, вечером ограничен с 17 до 19 часов.