Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
Врачей кардиодиспансера уволили после застолья на работе
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились
«Сплошная показуха»: работники завода о ремонте к приезду Путина
Платье актрисы, сыгравшей Чудо-женщину, возмутило ливанцев
ЕС подал иск за непроданную свинину. Какой ответ готовит Россия Ущерб европейцы оценили примерно в 1,4 млрд евро
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото)
Автосалон в Детройте: 8 главных премьер
Летчик США: Когда Су-35 оказывается рядом — неприятный сюрприз
Экс-депутат Рады о простом решении по Донбассу
Женщин в Саудовской Аравии начали пускать на футбольные матчи
Екатерина Варнава примерила неожиданный образ
Врачей кардиодиспансера уволили после застолья на работе
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Китае взорвали христианскую церковь
Фоторепортажи
10Ледяное королевство в Харбине
9Умер Михаил Державин
13 января, источник: "Российская газета"

Балтфлот усилят еще одним «Триумфом» и ракетным кораблем

В 2018 году Балтийский флот получит еще один зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф», новый ракетный корабль, боевые самолеты и вертолеты. Об этом сообщил ТАСС командующий флотом вице-адмирал Александр Носатов.

Источник: РИА "Новости"

«В 2018 году будет продолжаться обновление материальной части флота. В состав соединения ракетных кораблей войдет малый ракетный корабль нового проекта, а соединение ПВО флота пополнится еще одним комплексом С-400. В части морской авиации планируется поступление новых и модернизированных самолетов Су-30СМ, Су-27 и вертолетов Ка-27М», — пояснил командующий флотом.

Адмирал Носатов также рассказал, что в 2018 году пройдут несколько десятков мероприятий по совершенствованию боеготовности БФ. В частности, запланированы дальние походы в Атлантику, Арктику, Восточное Средиземноморье, Индийский и Тихий океаны.

Стоит добавить, что сейчас силы противовоздушной обороны Балтийского флота вооружены четырьмя ракетными дивизионами С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф».

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» на сегодняшний день является самым современyым из аналогичных ЗРК, состоящих на вооружении.

Время ее развертывания в боевое положение не превышает пяти минут. Радар кругового обзора с фазированной антенной решеткой контролирует небо в радиусе 400 километров. С подключением дополнительных модулей поле зрения системы расширяется до 600 километров.

Командная машина комплекса управляет сразу шестью пусковыми установками по четыре ракеты в каждой. Таким образом «Триумф» может одновременно обстреливать 10 целей 20 ракетами.

Сейчас в концерне «Алмаз-Антей» идет активная разработка ЗРК следующего поколения С-500 «Прометей». Планируется, что эти комплексы придут на смену «Триумфам».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ален Делон признался в ненависти к современной "эпохе-фальшивке"
"Движение вверх" стал самым кассовым российским фильмом в истории
В первом туре президентских выборов в Чехии победил Милош Земан
В Совфеде отреагировали на критику России в ядерной доктрине США
СМИ: Петр Порошенко обещал ФСБ не вредить интересам России
Израиль нанес авиаудар на границе сектора Газа с Египтом
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг баллотируется в сенат США
США начали расследование ложной ракетной тревоги на Гавайях
Назван самый кассовый фильм в истории российского кино
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Не туда попали. Женская сборная России снова на своем месте Без грубых ошибок соперниц женской сборной России по биатлону в эстафете ловить нечего, хоть кого ставь в состав. Расходимся, товарищи
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Необычный способ вернуть кнопку в iPhone Заодно можно добавить разъем 3,5 мм для наушников
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
9 звездных мужчин, у которых есть комплексы по поводу собственного тела Мужчины садятся на жесткие диеты, втягивают живот перед камерой и решаются на пластику – и все ради того, чтобы забыть о своих комплексах, связанных с внешним видом.
Дети
Ким Кардашьян собирается кормить грудью ребенка от суррогатной матери Звезда хочет стать ближе к своему наследнику.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь