Балтфлот усилят еще одним «Триумфом» и ракетным кораблем

Источник: РИА "Новости"

«В 2018 году будет продолжаться обновление материальной части флота. В состав соединения ракетных кораблей войдет малый ракетный корабль нового проекта, а соединение ПВО флота пополнится еще одним комплексом С-400. В части морской авиации планируется поступление новых и модернизированных самолетов Су-30СМ, Су-27 и вертолетов Ка-27М», — пояснил командующий флотом.

Адмирал Носатов также рассказал, что в 2018 году пройдут несколько десятков мероприятий по совершенствованию боеготовности БФ. В частности, запланированы дальние походы в Атлантику, Арктику, Восточное Средиземноморье, Индийский и Тихий океаны.

Стоит добавить, что сейчас силы противовоздушной обороны Балтийского флота вооружены четырьмя ракетными дивизионами С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф».

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» на сегодняшний день является самым современyым из аналогичных ЗРК, состоящих на вооружении.

Время ее развертывания в боевое положение не превышает пяти минут. Радар кругового обзора с фазированной антенной решеткой контролирует небо в радиусе 400 километров. С подключением дополнительных модулей поле зрения системы расширяется до 600 километров.

Командная машина комплекса управляет сразу шестью пусковыми установками по четыре ракеты в каждой. Таким образом «Триумф» может одновременно обстреливать 10 целей 20 ракетами.