На Рождественской ярмарке устроили «ритуал вызова снега»
На Рождественской ярмарке в Кишиневе устроили «ритуал вызова снега». Шутливый флешмоб организовало
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На Рождественской ярмарке в Кишиневе устроили «ритуал вызова снега». Шутливый флешмоб организовало
Мамы говорят, что дети заждались возможности покататься на санках и поиграть в снежки.
«Такое мы устраиваем впервые. Надеюсь, снег все-таки выпадет. И не в апреле, как в прошлом году, а зимой», — сказал организатор Кристина Мастак-Комерзан.
К детям из Кишинева присоединились постояльцы яловенского центра временного размещения.
«Мы все ждали зиму, чтобы покататься на санках. Я очень хочу, чтобы выпал снег».
Посетителям ярмарки флешмоб понравился.
«Всё, в чём участвуют дети, — красиво».
Ярмарка «Дома в Рождество» будет открыта до вечера воскресенья.