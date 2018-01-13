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13:25 (мск), источник: Publika.md

На Рождественской ярмарке устроили «ритуал вызова снега»

На Рождественской ярмарке в Кишиневе устроили «ритуал вызова снега». Шутливый флешмоб организовало онлайн-сообщество родителей.

Источник: Publika.md

Мамы говорят, что дети заждались возможности покататься на санках и поиграть в снежки.

«Такое мы устраиваем впервые. Надеюсь, снег все-таки выпадет. И не в апреле, как в прошлом году, а зимой», — сказал организатор Кристина Мастак-Комерзан.

К детям из Кишинева присоединились постояльцы яловенского центра временного размещения.

«Мы все ждали зиму, чтобы покататься на санках. Я очень хочу, чтобы выпал снег».

Посетителям ярмарки флешмоб понравился.

«Всё, в чём участвуют дети, — красиво».

Ярмарка «Дома в Рождество» будет открыта до вечера воскресенья.

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