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13:23 (мск), источник: Publika.md

В аэропорту Кишинева заработала бесплатная электронная библиотека

Время в ожидании вылета быстро пролетит за книгой. В кишиневском аэропорту открыли электронную библиотеку.

Источник: Publika.md

Время в ожидании вылета быстро пролетит за книгой. В кишиневском аэропорту открыли электронную библиотеку. Пассажирам предлагают установить на смартфон ли планшет приложение «Букмейт» — это сервис, который предоставляет книги по подписке. Но здесь одну или несколько можно скачать бесплатно.

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В библиотеке — новинки, бестселлеры, классика. Больше 850 тысяч книг на 12 языках.

«Хорошо, что книги на разных языках. Муж предпочитает читать на русском, а мне больше нравится на румынском».

Доступ к скачанным в электронной библиотеке книгам сохраняется три дня. В аэропорту говорят, что практика показала — этого вполне достаточно, чтобы прочесть роман. Особенно если впереди долгий перелет.

«Нам было важно улучшить обслуживание в аэропорту Кишинева, и мы решили перенять опыт других аэропортов», — сказал директор компании-администратора аэропорта Петру Жардан.

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