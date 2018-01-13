Интернационал: сколько браков «на экспорт» было в Минске в 2017-м
Чаще всего заключались браки с россиянами, украинцами, турками, немцами и итальянцами, всего женихи и невесты прибывали в Минск из 60 стран мира.
Чаще всего заключались браки с россиянами, украинцами, турками, немцами и итальянцами, всего женихи и невесты прибывали в Минск из 60 стран мира.
МИНСК, 13 янв — Sputnik. Минчане и минчанки в прошлом году заключили 1,5 тысячи браков с представителями других государств, в паре иностранцами чаще оказывались женихи, об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции Беларуси, озвученные в МПЦ Sputnik.
По данным ведомства, чаще всего жители Минска сочетались браком с россиянами, украинцами, турками, немцами и итальянцами. Всего женихи и невесты были выходцами из 60 стран мира, в том числе ОАЭ, Ирана, Ирака, Катара, Китая, Нигерии и Новой Зеландии.
Чаще всего бракосочетание между жителями столицы и иностранцами происходило в отделе бракосочетаний главного управления юстиции Минского городского исполнительного комитета, там были созданы 290 интернациональных семей.
Всего около 64,5 тысяч брачных союзов зарегистрировано в Беларуси. В брак с иностранцами вступили более пяти тысяч белорусов, большинство из них— граждане Российской Федерации. По статистике каждый четвертый брак был заключен с представителями этого государства. Причем,