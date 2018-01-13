Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Женщина выпала из окна в сугроб во время родов
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
Кидман, Уизерспун и другие звезды на церемонии вручения премии
Запахло жареным: грозит ли России картофельный кризисРоссиянам не хватает картофеля: самообеспеченность этим важнейшим элементом потребительской корзины может составить 90,7 процента
FP: США проморгали угрозу похлеще России и Китая
Хакеры взломали МОК: отстранение РФ было заказом
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Применение в Сирии F-22 открыло РФ секреты новейших самолетов США
Экс-депутат Рады о простом решении по Донбассу
Дочь Кончаловского и Толкалиной похудела на 30 килограммов
Кидман, Уизерспун и другие звезды на церемонии вручения премии
Врачей кардиодиспансера уволили после застолья на работе
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
10Ледяное королевство в Харбине
13:37 (мск), источник: Sputnik.by

Интернационал: сколько браков «на экспорт» было в Минске в 2017-м

Чаще всего заключались браки с россиянами, украинцами, турками, немцами и итальянцами, всего женихи и невесты прибывали в Минск из 60 стран мира.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 янв — Sputnik. Минчане и минчанки в прошлом году заключили 1,5 тысячи браков с представителями других государств, в паре иностранцами чаще оказывались женихи, об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции Беларуси, озвученные в МПЦ Sputnik.

Читайте также
Лукашенко: в современном быстро меняющемся мире белорусам важно не потерять свою идентичность

По данным ведомства, чаще всего жители Минска сочетались браком с россиянами, украинцами, турками, немцами и итальянцами. Всего женихи и невесты были выходцами из 60 стран мира, в том числе ОАЭ, Ирана, Ирака, Катара, Китая, Нигерии и Новой Зеландии.

Чаще всего бракосочетание между жителями столицы и иностранцами происходило в отделе бракосочетаний главного управления юстиции Минского городского исполнительного комитета, там были созданы 290 интернациональных семей.

Всего около 64,5 тысяч брачных союзов зарегистрировано в Беларуси. В брак с иностранцами вступили более пяти тысяч белорусов, большинство из них— граждане Российской Федерации. По статистике каждый четвертый брак был заключен с представителями этого государства. Причем, невест-россиянок оказалось в несколько раз больше, чем женихов-россиян. Средний возраст заключения брака у женщин составил 28 лет, а у мужчин — 30.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Была надежда: белоруски стали 13-ми в эстафете, лучшие – немки
Бузова заинтриговала поклонников фотоснимком отдыха с Батрутдиновым
США признали ядерное преимущество России
В Сети появилось видео с украинскими кораблями в Крыму
Активист КПРФ умер во время предвыборной встречи с Грудининым
Пельмени предложили внести в список наследия ЮНЕСКО
В Белом доме рассказали о состоянии здоровья Трампа
Музыкант рассказал о просьбах ЦРУ написать о «связи Трампа с РФ»
Российские ученые раскопали новый вид динозавров
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Не трогайте их руками. Тогда Россия точно выиграет эту медаль Мужская эстафета - наше всё. Тренеры лишь должны сохранить золотую четвёрку до Олимпиады живой и здоровой. И там не мешать
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Самые «дикие» гаджеты CES 2018 На выставке не обошлось без курьезов
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь