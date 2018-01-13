«Второе» солнце над Астаной сняли на видео местные жители

Источник: Nur.kz

Читатель NUR.KZ прислал на редакционный WhatsApp +7 771 718 15 57 видео и сообщение о появлении над Астаной второго солнца.

«Сегодня над Астаной появилось второе солнце, ясно, что это оптический эффект, но многие видят в нем знамение, просто каждый интерпретирует его по-своему. Одни считают, что плохой знак, другие уверены, что это доброе предзнаменование», — сообщил отправитель.