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14:47 (мск), источник: Nur.kz

«Второе» солнце над Астаной сняли на видео местные жители

«Сегодня над Астаной появилось второе солнце, это оптический эффект, но многие видят в нем знамение. Каждый интерпретирует его по-своему. Одни считают, что плохой знак, другие уверены, что добрый» — автор видео.

Источник: Nur.kz

Читатель NUR.KZ прислал на редакционный WhatsApp +7 771 718 15 57 видео и сообщение о появлении над Астаной второго солнца.

«Сегодня над Астаной появилось второе солнце, ясно, что это оптический эффект, но многие видят в нем знамение, просто каждый интерпретирует его по-своему. Одни считают, что плохой знак, другие уверены, что это доброе предзнаменование», — сообщил отправитель.

«Этот оптический эффект называется гало. Обычно он появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы», — пояснил читатель.

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