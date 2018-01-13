«Второе» солнце над Астаной сняли на видео местные жители
«Сегодня над Астаной появилось второе солнце, это оптический эффект, но многие видят в нем знамение. Каждый интерпретирует его
«Сегодня над Астаной появилось второе солнце, это оптический эффект, но многие видят в нем знамение. Каждый интерпретирует его
Читатель NUR.KZ прислал на редакционный WhatsApp +7 771 718 15 57 видео и сообщение о появлении над Астаной второго солнца.
«Сегодня над Астаной появилось второе солнце, ясно, что это оптический эффект, но многие видят в нем знамение, просто каждый интерпретирует его
«Этот оптический эффект называется гало. Обычно он появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы», — пояснил читатель.