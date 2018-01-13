Строящийся мост над рекой Новая Преголя соединил две части Калининграда
Именно через него пройдёт путь болельщиков к футбольной арене Чемпионата мира. Закончена надвижка почти стометровой пролётной конструкции. Строители начали опускать её на опоры.
Именно через него пройдёт путь болельщиков к футбольной арене Чемпионата мира. Закончена надвижка почти стометровой пролётной конструкции. Строители начали опускать её на опоры.
По заверению подрядчика, пролёты прослужат не меньше века. А сам переход способен выдержать нагрузку в тысячи тонн. Первые автомобили проедут над этим участком реки уже весной.
Рустам Шахбанов, главный инженер проекта:
— Одна из полос движения будет иметь чуть увеличенный габарит для проезда общественного транспорта. От начала моста до съезда будет пять полос, далее будет четыре полосы. Мост будет прерываться в перспективе на продолжение Восточной эстакады уже с развязкой на перекрёстке Емельянова и Дзержинки.