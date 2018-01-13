В Могилевской области за хорошую учебу школьникам платят стипендию
В средней школе агрогородка Вишов дети зарабатывают деньги уже с 3-го класса.
В средней школе агрогородка Вишов дети зарабатывают деньги уже с 3-го класса.
Пусть и небольшое, но вознаграждение за хорошую учебу и активное участие в жизни школы получают в конце каждой четверти. Если в дневнике все отметки от 8 до 10, можно заработать 93 рубля. Для стипендии в 66 рублей кроме
Есть стипендии и для тех, кто приносит школе места в конкурсах и соревнованиях. Правда, есть одно условие. Чтобы школьнику платили стипендию, его родители должны работать в местном колхозе. Именно на этом предприятии решили мотивировать ребят и спонсировать школу.
— У нас в школе платят стипендию за хорошую учебу уже больше 30 лет. Сразу денежно поощряли родителей, позже решили платить стипендию и школьникам, — рассказывает директор Вишовской средней школы Екатерина Зайцева.
Итоги в школе подводят каждую четверть. Поэтому, если не получилось один раз, вполне вероятно, что через пару месяцев вместе с грамотой школьник получит и деньги. Обычно стипендию получает около трети школьников.
— Наши ребята очень стараются. Если одна четвертная оценка выходит ниже, изо всех сил пытаются исправить, чтобы получить стипендию, — рассказывает Екатерина Михайловна. —