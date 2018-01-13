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13:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Могилевской области за хорошую учебу школьникам платят стипендию

В средней школе агрогородка Вишов дети зарабатывают деньги уже с 3-го класса.

Источник: Комсомольская правда

Пусть и небольшое, но вознаграждение за хорошую учебу и активное участие в жизни школы получают в конце каждой четверти. Если в дневнике все отметки от 8 до 10, можно заработать 93 рубля. Для стипендии в 66 рублей кроме восьмерок-десяток могут быть и три другие.

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Есть стипендии и для тех, кто приносит школе места в конкурсах и соревнованиях. Правда, есть одно условие. Чтобы школьнику платили стипендию, его родители должны работать в местном колхозе. Именно на этом предприятии решили мотивировать ребят и спонсировать школу.

— У нас в школе платят стипендию за хорошую учебу уже больше 30 лет. Сразу денежно поощряли родителей, позже решили платить стипендию и школьникам, — рассказывает директор Вишовской средней школы Екатерина Зайцева.

Итоги в школе подводят каждую четверть. Поэтому, если не получилось один раз, вполне вероятно, что через пару месяцев вместе с грамотой школьник получит и деньги. Обычно стипендию получает около трети школьников.

— Наши ребята очень стараются. Если одна четвертная оценка выходит ниже, изо всех сил пытаются исправить, чтобы получить стипендию, — рассказывает Екатерина Михайловна. — Кто-то считает деньги своими карманными, кто-то откладывает на большие покупки или отдает родителям. Недавно один мальчик из «соповской» семьи (семья, находящаяся в социально опасном положении. — Ред.) получал стипендию за спортивные достижения, собрал деньги и купил себе кроссовки. Часто дети покупают подарки мамам и папам, очень стараются сделать родителям приятное.

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