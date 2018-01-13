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13:59 (мск), источник: Комсомольская правда

На старый Новый год в Волгограде будет снежно и морозно

Столбик термометра опустится до минус 16 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 64% 759 мм рт. ст. 11 м/с
Источник: Комсомольская правда

Наконец-то в Волгоградскую область пришла настоящая зима: уже 13 января на регион обрушится настоящий снегопад, и подморозит.

Старый Новый год волгоградцы все-таки встретят как положено — с подмороженными щеками и снежками. По данным волгоградского Гидрометцентра, сегодня, 13 января, столбик термометра местами опустится до -15С. В Волгограде — до -10С. А ночью еще больше похолодает: в области температура воздуха составит -21С, в Волгограде ожидают мороз до -16 С.

В воскресенье, 14 января, усилится ветер — порывы будут достигать до 11 метров в секунду. Но осадков при этом не ожидается. Так что дороги не заметет, но волгоградцам как раз хватит снега, чтобы слепить снеговика. Температура воздуха днем, по данным волгоградских синоптиков, будет в районе −6…−11С. Так что доставайте теплые вещи!

Напомним, что дорожные службы работают сейчас в усиленном режиме, и при необходимости в мэрии Волгограда обещают добавить спецтехники на расчистку улиц.

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