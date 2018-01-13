На старый Новый год в Волгограде будет снежно и морозно
Столбик термометра опустится до минус 16 градусов.
Столбик термометра опустится до минус 16 градусов.
Старый Новый год волгоградцы
В воскресенье, 14 января, усилится ветер — порывы будут достигать до 11 метров в секунду. Но осадков при этом не ожидается. Так что дороги не заметет, но волгоградцам как раз хватит снега, чтобы слепить снеговика. Температура воздуха днем, по данным волгоградских синоптиков, будет в районе −6…−11С. Так что доставайте теплые вещи!
Напомним, что дорожные службы работают сейчас в усиленном режиме, и при необходимости в мэрии Волгограда обещают добавить спецтехники на расчистку улиц.