На старый Новый год в Волгограде будет снежно и морозно

Источник: Комсомольская правда

Наконец-то в Волгоградскую область пришла настоящая зима: уже 13 января на регион обрушится настоящий снегопад, и подморозит.

Старый Новый год волгоградцы все-таки встретят как положено — с подмороженными щеками и снежками. По данным волгоградского Гидрометцентра, сегодня, 13 января, столбик термометра местами опустится до -15С. В Волгограде — до -10С. А ночью еще больше похолодает: в области температура воздуха составит -21С, в Волгограде ожидают мороз до -16 С.

В воскресенье, 14 января, усилится ветер — порывы будут достигать до 11 метров в секунду. Но осадков при этом не ожидается. Так что дороги не заметет, но волгоградцам как раз хватит снега, чтобы слепить снеговика. Температура воздуха днем, по данным волгоградских синоптиков, будет в районе −6…−11С. Так что доставайте теплые вещи!