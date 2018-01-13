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13 января, источник: Комсомольская правда

Дорожники закрыли светофор знаком «Тупик» в Новосибирске

Водители на перекрестке улиц Авиастроителей и 25 лет Октября из-за знака не видят какой сигнал им горит.

Сегодня, 13 января, официальный представитель Федерации автовладельцев России по городу Новосибирску Михаил Мезенцев опубликовал фото на котором видно, что установленный знак «Тупик» полностью закрывает собой светофор регулирующий движение на перекрестке улиц Авиастроителей и 25 лет Октября.

Во время загрузки произошла ошибка.

— А давайте вместе подумаем, как можно назвать того, кто установил этот дорожный знак. Ситуация называется: «Угадай какой свет горит», — отметил в публикации Михаил Мезенцев.

Общественник специально проехал дальше, припарковался и вернулся на перекресток, чтобы сфотографировать нарушение и предупредить автовладельцев, поделившись своим возмущением.

— Я ехал мимо, а когда не увидел светофор, очень удивился. Но уже пересекая стоп-линию выяснилось, что светофор есть, но сразу за знаком. Припарковавшись чуть поодаль, я вернулся пешком, чтобы увековечить сие решение в фотографиях, — написал общественник.

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