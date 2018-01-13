Дорожники закрыли светофор знаком «Тупик» в Новосибирске
Водители на перекрестке улиц Авиастроителей и 25 лет Октября
Водители на перекрестке улиц Авиастроителей и 25 лет Октября
Сегодня, 13 января, официальный представитель Федерации автовладельцев России по городу Новосибирску Михаил Мезенцев опубликовал фото на котором видно, что установленный знак «Тупик» полностью закрывает собой светофор регулирующий движение на перекрестке улиц Авиастроителей и 25 лет Октября.
— А давайте вместе подумаем, как можно назвать того, кто установил этот дорожный знак. Ситуация называется: «Угадай какой свет горит», — отметил в публикации Михаил Мезенцев.
Общественник специально проехал дальше, припарковался и вернулся на перекресток, чтобы сфотографировать нарушение и предупредить автовладельцев, поделившись своим возмущением.
— Я ехал мимо, а когда не увидел светофор, очень удивился. Но уже пересекая