На арт-объекты Уфы надели шарфы и шапки
Необычную акцию провел молодежный актив Советского района башкирской столицы. В первые
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Необычную акцию провел молодежный актив Советского района башкирской столицы. В первые
«Эта добрая акция направлена на то, чтобы люди были неравнодушными и внимательнее относились друг к другу, — прокомментировали организаторы. — Кроме того, украшенное уличное пространство стало идеальной декорацией для зимней фотосессии. Да и просто — душевно и тепло».