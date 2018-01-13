На арт-объекты Уфы надели шарфы и шапки

«Эта добрая акция направлена на то, чтобы люди были неравнодушными и внимательнее относились друг к другу, — прокомментировали организаторы. — Кроме того, украшенное уличное пространство стало идеальной декорацией для зимней фотосессии. Да и просто — душевно и тепло».