Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц снялась в новом сериале «Первого канала»
Люди определили больных по лицу
Бывшая жена Резо Гигинеишвили показала округлившийся живот
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
Кидман, Уизерспун и другие звезды на церемонии вручения премии
ЕС подал иск за непроданную свинину. Какой ответ готовит Россия Ущерб европейцы оценили примерно в 1,4 млрд евро
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото)
Автосалон в Детройте: 8 главных премьер
Генерал ВВС США заявил об утечке в Россию «бесценной информации»
Экс-депутат Рады о простом решении по Донбассу
Дочь Кончаловского и Толкалиной похудела на 30 килограммов
Кидман, Уизерспун и другие звезды на церемонии вручения премии
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Китае взорвали христианскую церковь
Фоторепортажи
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
8Москва преобразилась к празднику
15:36 (мск), источник: ИА Башинформ

На арт-объекты Уфы надели шарфы и шапки

Необычную акцию провел молодежный актив Советского района башкирской столицы. В первые по-настоящему морозные выходные нынешней зимы арт-объекты Уфы укутали в шарфы и шапки. Фотографии «утепленных» памятников опубликованы на официальной странице района в соцсети «ВКонтакте».

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

«Эта добрая акция направлена на то, чтобы люди были неравнодушными и внимательнее относились друг к другу, — прокомментировали организаторы. — Кроме того, украшенное уличное пространство стало идеальной декорацией для зимней фотосессии. Да и просто — душевно и тепло».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
США признали ядерное преимущество России
В Сети появилось видео с украинскими кораблями в Крыму
Активист КПРФ умер во время предвыборной встречи с Грудининым
Пельмени предложили внести в список наследия ЮНЕСКО
В Белом доме рассказали о состоянии здоровья Трампа
Музыкант рассказал о просьбах ЦРУ написать о «связи Трампа с РФ»
Российские ученые раскопали новый вид динозавров
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Не трогайте их руками. Тогда Россия точно выиграет эту медаль Мужская эстафета - наше всё. Тренеры лишь должны сохранить золотую четвёрку до Олимпиады живой и здоровой. И там не мешать
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Самые «дикие» гаджеты CES 2018 На выставке не обошлось без курьезов
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь