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16:13 (мск), источник: Tengrinews

Пришел оформить загранпаспорт. Димаша Кудайбергена встретили в ЦОНе Актобе с цветами

Казахстанского певца Димаша Кудайбергена встретили в ЦОНе Актобе с цветами, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Директор департамента по связям с общественностью госкорпорации «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай опубликовал фотографии в Facebook.

«Сегодня размеренную работу ЦОНа № 1 в Актобе нарушил визит звезды мирового масштаба — Димаша Кудайбергена. Посетители и сами сотрудники смогли получить автографы и сделать памятные фотографии со своим знаменитым земляком», — написал Жуманбай.

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Он пояснил, что Димаш пришел в ЦОН оформить заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что певец Димаш Кудайберген вернулся в Казахстан, прервав сольное турне в Китае.

Отметим, Димаш пару дней назад в Instagram публиковал фото из дома в Актобе.

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