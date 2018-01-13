Пришел оформить загранпаспорт. Димаша Кудайбергена встретили в ЦОНе Актобе с цветами

Источник: Tengrinews

Директор департамента по связям с общественностью госкорпорации «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай опубликовал фотографии в Facebook.

«Сегодня размеренную работу ЦОНа № 1 в Актобе нарушил визит звезды мирового масштаба — Димаша Кудайбергена. Посетители и сами сотрудники смогли получить автографы и сделать памятные фотографии со своим знаменитым земляком», — написал Жуманбай.

Он пояснил, что Димаш пришел в ЦОН оформить заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что певец Димаш Кудайберген вернулся в Казахстан, прервав сольное турне в Китае.

Отметим, Димаш пару дней назад в Instagram публиковал фото из дома в Актобе.