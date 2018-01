Пришел оформить загранпаспорт. Димаша Кудайбергена встретили в ЦОНе Актобе с цветами

Ақтөбеде мама екеуміз көрші мамама, "құдайы қонақ" болып сəлем беріп келіп қалдық) Үйде маманың қасында болған ең керемет демалыс қой) Турне жалғасуда. Келесі концертте көріскенше достар!!!!) #DQ #DIMASH #Dears

