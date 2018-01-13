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13 января, источник: Известия

Видео с нападением разъяренного слона на бегемотов появилось в сети

В интернете набирает популярность видео, на котором слониха, защищая своего детеныша, бросается на двух бегемотов. Ролик опубликовал YouTube-канал Alan Fogarty.

На кадрах группа слонов и гиппопотамов мирно купаются в водоеме. Неожиданно два бегемота стали подплывать к одной из слоних, игравшей в воде с детенышем. В итоге она не выдержала давления и бросилась на гиппопотамов. Испуганные животные поспешили отплыть подальше от разгневанной матери.

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Ранее 30 декабря суд американского штата Коннектикут отказался освободить трех слонов из зоопарка, постановив, что они не обладают теми же правами, что и человек.

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