Видео с нападением разъяренного слона на бегемотов появилось в сети

На кадрах группа слонов и гиппопотамов мирно купаются в водоеме. Неожиданно два бегемота стали подплывать к одной из слоних, игравшей в воде с детенышем. В итоге она не выдержала давления и бросилась на гиппопотамов. Испуганные животные поспешили отплыть подальше от разгневанной матери.