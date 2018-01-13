«Зажигательное» выступление: участница конкурса красоты загорелась на сцене
Костюм участницы конкурса красоты в Сальвадоре загорелся прямо во время выступления. Видео инцидента опубликовано на YouTube.
Костюм участницы конкурса красоты в Сальвадоре загорелся прямо во время выступления. Видео инцидента опубликовано на YouTube.
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Костюм участницы конкурса красоты в Сальвадоре загорелся прямо во время выступления. Видео инцидента опубликовано на YouTube.
На кадрах видно, как модель с огромным украшением из перьев на голове выходит на сцену и проходит мимо статистов, держащих в руках факелы. В
В конце концов к участнице подбежали организаторы конкурса и помогли ей потушить воспламенившуюся часть костюма.