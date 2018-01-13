В Чебаркуле снесли травмоопасный ледовый городок

В Чебаркуле (Челябинская область) снесли травмоопасный ледовый городок — в пятницу, 12 января, были демонтированы ледовый забор вокруг городка и две горки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Состояние демонтируемых объектов было оценено специалистами УЖКХ как травмоопасное: у горок разрушены бортики и скат, часть элементов забора также начала обрушаться. Нетронутой оставили одну горку, состояние которой признано удовлетворительным», — говорится в сообщении.

Напомним, история нынешнего новогоднего городка в Чебаркуле не задалась с самого начала. Подрядчик, сбивший цену на электронных торгах с 700 тыс. до 646,5 тыс., приступил к работе 2 декабря, успел возвести часть забора и ледовый лабиринт. А ночью 3-го вандалы устроили на месте строительства погром — часть плит оказалась разбита в мелкую крошку.

Далее начались проблемы иного рода: подрядчик сорвал сроки — городок, который должен был открыться 20 декабря, но и 28-го комиссия отказалась принимать и оплачивать работы из-за неготовности объекта. Подрядчик — ИП Плешкова — заключил договор с МУП «Теплоком» для завершения строительства работ хотя бы к 31 декабря.