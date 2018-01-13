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13 января, источник: Informburo.kz

Усиление мороза прогнозируют синоптики 14 января

Усиление мороза ожидается во многих регионах Казахстана, в горных районах на юге и юго-востоке страны синоптики прогнозируют сильный снег, туман, гололедицу.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -4° 46% 772 мм рт. ст. 9 м/с
Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на воскресенье, 14 января, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане ожидается переменная облачность, ночью снег. Температура ночью 21−23 градуса мороза, днём 20−22 мороза.

В Алматы переменная облачность, ночью и днём снег. Температура ночью 7−9 градусов мороза, днём 2−4 мороза.

В Акмолинской области 14 января переменная облачность, снег, местами ожидается туман, метель. Температура воздуха ночью 25−30 градусов мороза, днём 19−24 мороза.

На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура ночью 25−30 градусов мороза, днём 18−23 мороза.

В Алматинской области переменная облачность, ночью и днём снег, местами ожидается туман. Температура ночью 6−11 градусов мороза, днём 2−7 мороза.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков, туман. Ночью температура воздуха составит 15−20 градусов мороза, днём 8−13 мороза.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём снег, метель, ночью ветер усилится до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22 градуса мороза, днём 15−20 мороза.

В Жамбылской области переменная облачность, ночью снег, днём дождь, переходящий в снег, туман, гололедица, низовая метель, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 2−7 градусов мороза, днём от 4 мороза до 1 градуса тепла.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 25−30 градусов мороза, днём 13−18 мороза.

На территории Карагандинской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 22−27 градусов мороза, днём 15−20 мороза.

В Костанайской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура ночью 23−28 градусов мороза, днём 15−20 мороза.

В Кызылординской области пасмурно, ночью и днём снег, местами ожидается туман, гололедица. Температура воздуха ночью 7−12 градусов мороза, днём 1−6 градусов мороза.

На территории Мангистауской области переменная облачность, ночью и днём дождь, переходящий в снег, местами ожидается туман, гололедица. Температура воздуха ночью 3−8 градусов мороза, днём 0−5 мороза.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается туман. Температура воздуха ночью 27−32 градуса мороза, днём 20−25 мороза.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём снег, местами ожидается туман. Ночью температура воздуха составит 24−29 градусов мороза, днём 15−20 мороза.

В Южно-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём дождь, переходящий в снег, местами ожидаются усиление ветра до 15−20 м/с, туман, гололедица, низовая метель. Температура воздуха 1−6 градусов мороза, днём 2−7 тепла.

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