Воскресенье в Петербурге будет солнечным, но скользким
Синоптики обещают Петербургу прохладное окончание второй недели января, а городское МЧС предупреждает: на дорогах будет скользко.
Синоптики обещают Петербургу прохладное окончание второй недели января, а городское МЧС предупреждает: на дорогах будет скользко.
Как сообщает ведомство со ссылкой на Гидрометцентр, 14 января в Петербурге начнётся с гололедицы,
Осадков в городе не прогнозируют, зато дают надежду на солнце — облачная погода будет с прояснениями.