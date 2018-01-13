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13 января, источник: Водитель Петербурга

Воскресенье в Петербурге будет солнечным, но скользким

Синоптики обещают Петербургу прохладное окончание второй недели января, а городское МЧС предупреждает: на дорогах будет скользко.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -4° 46% 772 мм рт. ст. 9 м/с
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ведомство со ссылкой на Гидрометцентр, 14 января в Петербурге начнётся с гололедицы, северо-западного ветра и минус 8. К обеду столбик термометра поднимется до −5…−4 градусов.

Осадков в городе не прогнозируют, зато дают надежду на солнце — облачная погода будет с прояснениями.

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