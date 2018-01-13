«Движение вверх» стал самым кассовым фильмом в истории российского кино
На 13 января сборы картины составили 1,66 млрд рублей.
На 13 января сборы картины составили 1,66 млрд рублей.
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Спортивная драма «Движение вверх», вышедшая в прокат 28 декабря, стала самой кассовой картиной в истории российского кинопроката. Информация о сборах фильма приводится в субботу на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
По данным ЕАИС, сборы картины на 13 января составили 1,66 млрд рублей, что примерно на 6 млн больше показателей предыдущего лидера российского кинорынка, фильма «Последний богатырь», заработавшего в прокате 1,653 млрд рублей.
Как сообщил ТАСС представитель портала «Кинобизнес сегодня», по предварительным данным, сборы «Движения вверх» на территории России составили 1,682 млрд рублей, «Последнего богатыря» — 1,672 млрд.
Над проектом также работали канал «Россия 1» во главе с Антоном Златопольским и компания «Централ партнершип» во главе с Павлом Степановым.