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02:50 (мск), источник: BFM.ru

Стивен Хокинг предрек превращение Земли в Венеру

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил, что, если глобальное потепление продолжится, однажды Земля превратится в Венеру. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник: AP 2018

Климат на нашей планете может стать невыносимо жарким, что приведет к вымиранию человечества. Землянам уже через 200−500 лет придется искать новую планету для жизни, отметил Хокинг.

Когда вы в следующий раз встретитесь с человеком, отрицающим изменение климата, отправьте его на Венеру. Я оплачу проезд.
Стивен Хокинг
Ученый

Хокинг призвал ведущие страны мира вновь отправить астронавтов на Луну к 2020 году. По мнению физика, это должно вдохновить молодое поколение на исследование космоса, которое в итоге простимулирует открытие новых планет.

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