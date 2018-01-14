Стивен Хокинг предрек превращение Земли в Венеру

Климат на нашей планете может стать невыносимо жарким, что приведет к вымиранию человечества. Землянам уже через 200−500 лет придется искать новую планету для жизни, отметил Хокинг.

Когда вы в следующий раз встретитесь с человеком, отрицающим изменение климата, отправьте его на Венеру. Я оплачу проезд.

Хокинг призвал ведущие страны мира вновь отправить астронавтов на Луну к 2020 году. По мнению физика, это должно вдохновить молодое поколение на исследование космоса, которое в итоге простимулирует открытие новых планет.