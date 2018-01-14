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06:07 (мск), источник: РИА Новости

Отредактировано в Paint: семейная фотосессия поразила пользователей Сети

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Семейная пара из американского штата Миссури опубликовала результат неудачной фотосессии, которую для семьи провел нанятый фотограф. Запись приобрела вирусную популярность, набрав более 300 тысяч репостов, и привлекла внимание СМИ.

«Это не шутка. Мы заплатили фотографу, которая заявляла, что является профессионалом, 250 долларов за семейную фотосессию. Посмотрите, что она нам прислала. Она сказала, что на лица падали некрасивые тени, несмотря на прекрасный солнечный день, поэтому она решила их отретушировать», — написала мать семейства Пэм Заринг, заметив, что фотографии вызвали у нее только смех.

Во время загрузки произошла ошибка.

Многие пользователи Сети попытались найти позитивные стороны в произошедшем.

«Она должна была серьезно потрудиться, чтобы сделать вас настолько уродливыми… по крайней мере, у нее хорошо это получилось», — иронизирует Elizabeth Smith.

«Вы стали чемпионом интернета минимум на месяц. Не могу прекратить смеяться. Кстати, ваша кожа отлично выглядит», — замечает Emily Kopcial.

Сама Заринг призвала комментаторов воздерживаться от язвительных замечаний, отметив, что позитивные эмоции, вызванные фотографиями, стоили потраченных на них денег.
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