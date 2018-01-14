Отредактировано в Paint: семейная фотосессия поразила пользователей Сети

«Это не шутка. Мы заплатили фотографу, которая заявляла, что является профессионалом, 250 долларов за семейную фотосессию. Посмотрите, что она нам прислала. Она сказала, что на лица падали некрасивые тени, несмотря на прекрасный солнечный день, поэтому она решила их отретушировать», — написала мать семейства Пэм Заринг, заметив, что фотографии вызвали у нее только смех.