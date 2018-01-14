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13:29 (мск), источник: UzReport.news

В Узбекистане отмечается День защитников Родины

14 января в нашей стране широко отмечается национальный праздник — День защитников Родины.

Источник: UzReport.news

В мире существует много профессий, но защитник отечества — одна из самых почетных. Ведь беречь как зеницу ока родную землю, независимость страны — это честь защищать свою семью, дом, детей. Поэтому День защитников Родины является для нас общенациональным праздником.

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Следует подчеркнуть, что обеспечение мирной и спокойной жизни в Узбекистане с первых дней независимости определено в качестве приоритетного направления государственной политики. Благодаря проведенной за годы суверенного развития огромной по масштабам и уникальной по содержанию работе наша страна сегодня располагает отвечающей современным требованиям, мобильной, хорошо вооруженной и технически оснащенной, обладающей высокой боеготовностью национальной армией.

В основу образования Вооруженных Сил нового типа вошло реформирование высших военно-образовательных учреждений Министерства обороны, где ежегодно подготавливаются высококвалифицированные офицерские кадры более чем по тридцати направлениям. Организованы высшие курсы по переподготовке и повышению квалификации офицерских кадров командного звена, осуществляются системные меры по глубокому изучению возможных угроз, причин возникновения современных войн и локальных конфликтов, а также передового опыта военного строительства зарубежных государств, создаются учебные и научно-методические пособия.

С 2000 года в военных округах функционируют школы подготовки сержантов военных округов, где применяются современные методы обучения младших командиров. Благодаря этому сержантский состав стал главным стержнем национальной армии в обеспечении высокого уровня боевой подготовки личного состава, поддержания здоровой морально-нравственной обстановки и воинской дисциплины в подразделениях.

Кардинально изменились и условия прохождения срочной военной службы. Так, с 2003 года ее сроки сократились с 18 до 12 месяцев. Теперь призыв на срочную военную службу осуществляется один раз в год — в феврале-марте. Создан также совершенно новый вид военной службы — служба в мобилизационном призывном резерве.

Сегодня основной контингент Вооруженных Сил Узбекистана состоит из военнослужащих, исполняющих свои обязанности по контракту, и государство заботится об их социальной защите. В частности, реализуется Государственная программа обеспечения жильем военнослужащих и их семей, создана целостная система льгот как для военнослужащих по контракту, так и для военнослужащих срочной военной службы. К примеру, каждый отслуживший срочную военную службу получает единовременное денежное пособие, а отличившиеся во время службы и успешно сдавшие тесты — рекомендации командования части, дающие им право на льготы при поступлении в высшие образовательные учреждения республики.

Социальная защита семей военнослужащих также находится под постоянным вниманием государства. Созданы благоприятные условия для получения образования их детей.

В этом году, как и предыдущих годах, государственными и общественными организациями во всех регионах республики проводятся многочисленные встречи, духовно-просветительские мероприятия, посвященные Дню защитников Родины.

Можно с уверенностью сказать, что сегодня военная служба стала не только конституционным, но и почетным долгом для каждого представителя молодого поколения, а национальная армия — школой воспитания преданности, стойкости и мужества.

Редакция UzReport поздравляет всех смелых, мужественных и преданных защитников нашей Родины с национальным праздником и желает мира, добра, процветания и успехов во всех начинаниях!

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