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13:32 (мск), источник: Sputnik

Уничтожены боевики, напавшие на российскую базу в Сирии

Российское военное ведомство сообщило, что диверсионная группа, обстрелявшая 31 декабря авиабазу в Хмеймиме, уничтожена.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Российский спецназ в ходе спецоперации в Сирии уничтожил диверсионную группу, которая 31 декабря обстреляла базу Хмеймим.

Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения боевиков.

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«На конечном этапе операции группой российских Сил специальных операций было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб… По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом «Краснополь», — говорится в релизе.

В операции были задействованы все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии, отмечается в сообщении.

В министерстве добавили, что за местом базирования диверсионной группы боевиков было организовано непрерывное наблюдение российскими беспилотными средствами, были назначены высокоточные средства поражения.

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что 31 декабря мобильная диверсионная группа террористов атаковала военную базу Хмеймим, обстреляв из минометов, погибли двое военнослужащих.

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