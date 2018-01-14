Уничтожены боевики, напавшие на российскую базу в Сирии

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Российский спецназ в ходе спецоперации в Сирии уничтожил диверсионную группу, которая 31 декабря обстреляла базу Хмеймим.

Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения боевиков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/91SZdKzPKUU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«На конечном этапе операции группой российских Сил специальных операций было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб… По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом «Краснополь», — говорится в релизе.

В операции были задействованы все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии, отмечается в сообщении.

В министерстве добавили, что за местом базирования диверсионной группы боевиков было организовано непрерывное наблюдение российскими беспилотными средствами, были назначены высокоточные средства поражения.