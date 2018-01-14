Российским полицейским разрешили отдыхать в Узбекистане
Министерство внутренних дел России определило список стран, в которые сотрудники ведомства могут выезжать на отдых.
Министерство внутренних дел России определило список стран, в которые сотрудники ведомства могут выезжать на отдых.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Российским полицейским разрешили отдыхать в 13 странах.
Глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил перечень государств, отдых в которых ведомство признает безопасным для сотрудников ведомства. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.
В списке числится Узбекистан, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Куба, Таджикистан, Туркменистан.
Кроме того, признаны безопасными Абхазия и Южная Осетия.
Список предназначен для руководителей, утверждающих отпуска своих сотрудников.
Отметим, что перечень разрешенных сотрудникам МВД стран для отдыха сократился. Ранее, в 2015—2016 годах, в него также входили Таиланд, Тунис, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Турция и Египет.