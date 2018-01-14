Российским полицейским разрешили отдыхать в Узбекистане

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Российским полицейским разрешили отдыхать в 13 странах.

Глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил перечень государств, отдых в которых ведомство признает безопасным для сотрудников ведомства. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.

В списке числится Узбекистан, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Куба, Таджикистан, Туркменистан.

Кроме того, признаны безопасными Абхазия и Южная Осетия.

Список предназначен для руководителей, утверждающих отпуска своих сотрудников.