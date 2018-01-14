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15:21 (мск), источник: Sputnik

Российским полицейским разрешили отдыхать в Узбекистане

Министерство внутренних дел России определило список стран, в которые сотрудники ведомства могут выезжать на отдых.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Российским полицейским разрешили отдыхать в 13 странах.

Глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил перечень государств, отдых в которых ведомство признает безопасным для сотрудников ведомства. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.

В списке числится Узбекистан, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Куба, Таджикистан, Туркменистан.

Кроме того, признаны безопасными Абхазия и Южная Осетия.

Список предназначен для руководителей, утверждающих отпуска своих сотрудников.

Отметим, что перечень разрешенных сотрудникам МВД стран для отдыха сократился. Ранее, в 2015—2016 годах, в него также входили Таиланд, Тунис, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Турция и Египет.

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