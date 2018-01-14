В Самарской области подорожали овощи, колбасы и рыба

В регионе наблюдается значительный рост цен на овощи. Больше всех в цене прибавили помидоры — на 12,39%. Чуть более 8% в цене набрали огурцы и морковь, 7,5% — картофель, а лук подорожал на 9,01%.

Прибавили в цене сосиски и сардельки. Теперь за килограмм колбасных изделий придётся заплатить на 2,54% больше, а за сметану — на 2,86%. Кроме того, более чем на один процент выросла цена на подсолнечное масло, мороженую рыбу, а также куриные яйца и сахар, пишет КТВ-Луч.