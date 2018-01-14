Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Мэрил Стрип до Анджелины Джоли: звезды на премии кинокритиков
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Женщина выпала из окна в сугроб во время родов
Россиян предупредили о вспышке неизлечимой смертельной болезни
Женщин в Саудовской Аравии начали пускать на футбольные матчи
Запахло жареным: грозит ли России картофельный кризисРоссиянам не хватает картофеля: самообеспеченность этим важнейшим элементом потребительской корзины может составить 90,7 процента
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото)
Автосалон в Детройте: 8 главных премьер
Бывший сотрудник КГБ рассказал СМИ о «безграничной силе России»
США готовят для России «войну-наказание» — эксперт
Бьюти-блогер делает макияж с настоящими жуками и пауками
Чем бы еще удивить: откровенные фото российских звезд из отпуска
СМИ: Украина отдаст свой ракетный комплекс другой стране
Экс-депутат Рады о простом решении по Донбассу
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Китае взорвали христианскую церковь
Фоторепортажи
14На Кутузовском проспекте в Москве автобус въехал в подземный переход
16Рождество по григорианскому календарю
13:50 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области подорожали овощи, колбасы и рыба

Самарастат опубликовал изменение потребительских цен за период с 25 декабря по 9 января на территории региона.

Источник: РИА "Новости"

В регионе наблюдается значительный рост цен на овощи. Больше всех в цене прибавили помидоры — на 12,39%. Чуть более 8% в цене набрали огурцы и морковь, 7,5% — картофель, а лук подорожал на 9,01%.

Прибавили в цене сосиски и сардельки. Теперь за килограмм колбасных изделий придётся заплатить на 2,54% больше, а за сметану — на 2,86%. Кроме того, более чем на один процент выросла цена на подсолнечное масло, мороженую рыбу, а также куриные яйца и сахар, пишет КТВ-Луч.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В центре "Кириллица" на встрече с православными организациями Дмитрий Азаров пообщался с Самарской группой детского хора России
Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых
Адвокат рассказал об угрозах расправы над Григорием Родченковым
Российских футболистов могут отстранить от участия в ЧМ-2018
В Турции пассажирский самолет застрял на краю обрыва
Бастрыкин предложил блокировать сайты без решения суда
Названа основная причина психических расстройств украинцев
У побережья Китая затонул иранский нефтяной танкер, экипаж погиб
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Этап в Рупольдинге принес россиянам одну эстафетную бронзу Пять гоночных дней этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге принесли российской команде единственную награду
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Необычный способ вернуть кнопку в iPhone Заодно можно добавить разъем 3,5 мм для наушников
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018: версия для киноманов Если очередное продолжение франшизы длиной в жизнь или еще одна экранизация комиксов вам уже не в радость, обратите внимание на двадцатку самых необычных фильмов 2018 года, которые точно понравятся искушенным киноманам
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
«Самое страшное - звук»: американец снял сход селя на свой дом
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Леди
С чем носить пуховик: 10 образов из Instagram Мы нашли 10 классных модных образов с пуховиками, парками и дубленками, посмотрев на которые ты точно захочешь попробовать что-то новое.
Дети
Ким Кардашьян собирается кормить грудью ребенка от суррогатной матери Звезда хочет стать ближе к своему наследнику.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь