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14:06 (мск), источник: Newsroom24.ru

Четыре утки замерзают на Волжской набережной в Нижнем Новгороде

Нижегородцы просят переместить их в незамерзающие водоемы.

Две большие и две маленькие утки могут замерзнуть на Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Об их судьбе сообщили в круглосуточную диспетчерскую службу регионального минэкологии обеспокоенные нижегородцы.

Сейчас птицы сейчас обитают на берегу речки, напротив дома № 8 к2 по Волжской набережной.

«Наступили морозы, скоро река полностью замёрзнет, кушать им нечего будет, они могут погибнуть, возможно ли их переместить в незамерзающие водоемы Нижнего Новгорода», — призвали чиновников министерства местные жители.

Ранее сообщалось, что замерзающего селезня дикой утки спасли в Нижнем Новгороде.

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