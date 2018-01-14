Четыре утки замерзают на Волжской набережной в Нижнем Новгороде
Нижегородцы просят переместить их в незамерзающие водоемы.
Нижегородцы просят переместить их в незамерзающие водоемы.
Две большие и две маленькие утки могут замерзнуть на Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Об их судьбе сообщили в круглосуточную диспетчерскую службу регионального минэкологии обеспокоенные нижегородцы.
Сейчас птицы сейчас обитают на берегу речки, напротив дома № 8 к2 по Волжской набережной.
«Наступили морозы, скоро река полностью замёрзнет, кушать им нечего будет, они могут погибнуть, возможно ли их переместить в незамерзающие водоемы Нижнего Новгорода», — призвали чиновников министерства местные жители.
Ранее сообщалось, что замерзающего селезня дикой утки спасли в Нижнем Новгороде.