Четыре утки замерзают на Волжской набережной в Нижнем Новгороде

Две большие и две маленькие утки могут замерзнуть на Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Об их судьбе сообщили в круглосуточную диспетчерскую службу регионального минэкологии обеспокоенные нижегородцы.

Сейчас птицы сейчас обитают на берегу речки, напротив дома № 8 к2 по Волжской набережной.

«Наступили морозы, скоро река полностью замёрзнет, кушать им нечего будет, они могут погибнуть, возможно ли их переместить в незамерзающие водоемы Нижнего Новгорода», — призвали чиновников министерства местные жители.