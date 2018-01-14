Сахар и гречка в Нижегородской области подешевели на треть

Источник: РИА "Новости"

Сахар и гречневая крупа в Нижегородской области в 2017 году стали дешевле на треть. Такие данные публикует Нижегородстат.

В частности, цены на сахар снизились в среднем на 28%, на гречку — на 35%.

Также почти на 20% за 2017 год подешевели куриные яйца, мясо птицы — на 12%. На 7% в среднем стало дешевле подсолнечное масло, на 6% — белокочанная капуста.

Минимально за год подешевели свинина, пшеничная мука, черный чай, соль, вермишель, свежемороженая рыба и репчатый лук.