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14:09 (мск), источник: Newsroom24.ru

Сахар и гречка в Нижегородской области подешевели на треть

Также снизились цены на курицу, яйца, подсолнечное масло и белокочанную капусту.

Источник: РИА "Новости"

Сахар и гречневая крупа в Нижегородской области в 2017 году стали дешевле на треть. Такие данные публикует Нижегородстат.

В частности, цены на сахар снизились в среднем на 28%, на гречку — на 35%.

Также почти на 20% за 2017 год подешевели куриные яйца, мясо птицы — на 12%. На 7% в среднем стало дешевле подсолнечное масло, на 6% — белокочанная капуста.

Минимально за год подешевели свинина, пшеничная мука, черный чай, соль, вермишель, свежемороженая рыба и репчатый лук.

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил изыскать резервы на увеличение поддержки сельского хозяйства.

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