Сахар и гречка в Нижегородской области подешевели на треть
Также снизились цены на курицу, яйца, подсолнечное масло и белокочанную капусту.
Также снизились цены на курицу, яйца, подсолнечное масло и белокочанную капусту.
Сахар и гречневая крупа в Нижегородской области в 2017 году стали дешевле на треть. Такие данные публикует Нижегородстат.
В частности, цены на сахар снизились в среднем на 28%, на гречку — на 35%.
Также почти на 20% за 2017 год подешевели куриные яйца, мясо птицы — на 12%. На 7% в среднем стало дешевле подсолнечное масло, на 6% — белокочанная капуста.
Минимально за год подешевели свинина, пшеничная мука, черный чай, соль, вермишель, свежемороженая рыба и репчатый лук.
Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил изыскать резервы на увеличение поддержки сельского хозяйства.