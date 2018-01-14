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14:41 (мск), источник: Tengrinews

В аэропорту Алматы прокомментировали ситуацию с испорченным багажом Ерлана Кокеева

В аэропорту Алматы прокомментировали ситуацию с испорченным багажом музыканта Ерлана Кокеева, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Накануне, певец Ерлан Кокеев опубликовал фотографии испорченного багажа, а точнее аппаратуры и музыкальных инструментов, которые прилетели вместе с певцом в Алматы.

«Сегодня утром прилетели в Алмату компанией Bek Air. Получили вот в таком состоянии наши инструменты! Это первый раз в жизни за 25-летнюю историю гастрольной жизни, когда мы получаем в таком виде свои инструменты!!! Не просто инструменты! А дорогущие музыкальные инструменты!!! Это учитывая наклейку Осторожно стекло!!!», — написал возмущенный артист в Facebook.

В Международном аэропорту Алматы сообщили, что по данному факту было проведено служебное расследование.

«Мы провели служебное расследование. При выгрузке этого багажа наши сотрудники обнаружили повреждения на этих сумках. Это было показано представителям авиакомпании, которые обычно присутствуют при выгрузке загрузке, в данном случае это был бортпроводник авиакомпании Bek Air. Сотрудники показали на эти все повреждения, поломки. Бортпроводник указал это все в багажной ведомости. Получается, этот факт был зафиксирован уже по прибытию самолета, именно при выгрузке багажа. Был составлен акт, все это было зафиксировано», — сообщила заместитель начальника службы пассажирских перевозок Международного аэропорта Алматы Назира Искакова. .

«Мы очень сильно извиняемся но, установить причину повреждения мы не можем, потому что мы только зафиксировали факт повреждения уже по прибытию груза. Возможно, это произошло при загрузке со станции отправления. Потому что это пластик, и температура в Астане — тогда было очень холодно, могли привести к тому, что он треснул», — добавила Искакова. При этом в аэропорту Алматы отметили, что это была не единственная претензия. Был еще один пассажир с этого же рейса, у кого оказался поврежден чемодан.

Сам певец в интервью корреспонденту Tengrinews.kz сообщил, что в результате этой ситуации вышла из строя электроника.

«Радует, что руководство аэропорта Алматы проявили активность, и у них это дело на контроле. Они позвонили, отчитались. Они выяснили, что это не на их территории было сделано. (…) Технически они (музыкальные инструменты — Прим.автора) не совсем повреждены, но внутри электроника сбилась. Это очень долгий процесс, там нужно снимать, паять. Именно по электронике мы будем разбираться теперь», — рассказал Кокеев.

При этом он добавил, что это не помешало певцу и его команде выступить на запланированных концертах. «Мы вчера выступали, сегодня тоже. Мы решили эту задачу, все нормально», — добавил исполнитель.

На вопрос будет ли он дальше разбираться с возникшей проблемой он сообщил, что этим занимаются его адвокаты. «Одним кейсом больше одним меньше — это то понятно. Вопрос в обслуживании и в культуре. Здесь вопрос принципиальный, хотелось бы чтобы мы друг к другу бережно относились», — заключил Ерлан Кокеев.

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