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13:40 (мск), источник: ИА Башинформ

Почтовую марку с теплоходом «Башкирия» оценили в 28 750 долларов

УФА, 14 янв 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Почтовая марка с изображением пассажирского теплохода «Башкирия» стоит целое состояние. Эта почтовая марка оценивается в 28 750 долларов, и она считается одной из самых дорогих. Её история, как и история самого судна, удивительна, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Источник: Башинформ

Пассажирский теплоход «Башкирия» спустили на воду в 1964 году на судоверфи Висмара в ГДР. Он ходил с круизами по странам Балтии, в том числе и по капиталистическим, также известен рейсами в Антарктиду для обеспечения научных экспедиций. Именно на этом судне в 1980 году в Советский Союз из Греции привезли Олимпийский огонь.

В 90-е годы XX века теплоход переименовали в ODESSA SONG. Затем последовала череда многочисленных перепродаж и смены владельцев. Известно, что корабль затонул в Таиланде во время сильного ветра в 2006 году.

Почтовые марки с изображением «Башкирии» называлась «Рейс мира и дружбы в Данию, Швецию и Норвегию» — в честь предстоящего дипломатического визита Никиты Хрущёва в Швецию. Но поездка первого секретаря ЦК КПСС так и не состоялась — его сняли с должности. А марки так и не были изданы. Был лишь один экземпляр. Раритет продали на аукционе Cherrystone в 2008 году. А теплоход «Башкирия» лежит на дне реки в Таиланде по сей день.

Накануне, 13 января был день рождения почтовой марки. Именно в этот день ровно 160 лет назад на территории России официально начали применять марки для оплаты корреспонденции.

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